Što je WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken Predviđanje cijene (USD)

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WorldMobileToken (WMTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WMTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

WorldMobileToken Resurs

Za dublje razumijevanje WorldMobileToken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WorldMobileToken Koliko WorldMobileToken (WMTX) vrijedi danas? Cijena WMTX uživo u USD je 0.1752 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WMTX u USD? $ 0.1752 . Provjerite Trenutačna cijena WMTX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija WorldMobileToken? Tržišna kapitalizacija za WMTX je $ 123.13M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WMTX? Količina u optjecaju za WMTX je 702.77M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WMTX? WMTX je postigao ATH cijenu od 0.9804150514795327 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WMTX? WMTX je vidio ATL cijenu od 0.0984476599844396 USD . Koliki je obujam trgovanja za WMTX? 24-satni obujam trgovanja za WMTX je $ 280.03K USD . Hoće li WMTX još narasti ove godine? WMTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WMTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

