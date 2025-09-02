WorldMobileToken (WMTX) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1637
24-satna najniža cijena
$ 0.1895
24-satna najviša cijena
$ 0.1637
$ 0.1895
$ 0.9804150514795327
$ 0.0984476599844396
-0.35%
+4.28%
+7.15%
+7.15%
WorldMobileToken (WMTX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1752. Tijekom protekla 24 sata, WMTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1637 i najviše cijene $ 0.1895, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMTX je $ 0.9804150514795327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0984476599844396.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMTX se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, +4.28% u posljednjih 24 sata i +7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu WorldMobileToken (WMTX)
No.327
$ 123.13M
$ 280.03K
$ 350.40M
702.77M
2,000,000,000
2,000,000,000
35.13%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija WorldMobileToken je $ 123.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 280.03K. Količina u optjecaju WMTX je 702.77M, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 350.40M.
WorldMobileToken (WMTX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena WorldMobileToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.007191
+4.28%
30 dana
$ +0.0315
+21.92%
60 dana
$ +0.0183
+11.66%
90 dana
$ +0.0087
+5.22%
WorldMobileToken promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WMTX od $ +0.007191 (+4.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
WorldMobileToken 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0315 (+21.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
WorldMobileToken 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WMTX od $ +0.0183 (+11.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
WorldMobileToken 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0087 (+5.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WorldMobileToken (WMTX)?
World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.
WorldMobileToken Predviđanje cijene (USD)
Koliko će WorldMobileToken (WMTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WorldMobileToken (WMTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WorldMobileToken.
Razumijevanje tokenomike WorldMobileToken (WMTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WMTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
