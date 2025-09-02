Više o WMTX

WorldMobileToken Logotip

WorldMobileToken Cijena(WMTX)

1 WMTX u USD cijena uživo:

$0.1752
$0.1752$0.1752
+4.28%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena WorldMobileToken (WMTX)
WorldMobileToken (WMTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1637
$ 0.1637$ 0.1637
24-satna najniža cijena
$ 0.1895
$ 0.1895$ 0.1895
24-satna najviša cijena

$ 0.1637
$ 0.1637$ 0.1637

$ 0.1895
$ 0.1895$ 0.1895

$ 0.9804150514795327
$ 0.9804150514795327$ 0.9804150514795327

$ 0.0984476599844396
$ 0.0984476599844396$ 0.0984476599844396

-0.35%

+4.28%

+7.15%

+7.15%

WorldMobileToken (WMTX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1752. Tijekom protekla 24 sata, WMTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1637 i najviše cijene $ 0.1895, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMTX je $ 0.9804150514795327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0984476599844396.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMTX se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, +4.28% u posljednjih 24 sata i +7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WorldMobileToken (WMTX)

No.327

$ 123.13M
$ 123.13M$ 123.13M

$ 280.03K
$ 280.03K$ 280.03K

$ 350.40M
$ 350.40M$ 350.40M

702.77M
702.77M 702.77M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

35.13%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija WorldMobileToken je $ 123.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 280.03K. Količina u optjecaju WMTX je 702.77M, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 350.40M.

WorldMobileToken (WMTX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WorldMobileToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.007191+4.28%
30 dana$ +0.0315+21.92%
60 dana$ +0.0183+11.66%
90 dana$ +0.0087+5.22%
WorldMobileToken promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WMTX od $ +0.007191 (+4.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WorldMobileToken 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0315 (+21.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WorldMobileToken 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WMTX od $ +0.0183 (+11.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WorldMobileToken 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0087 (+5.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WorldMobileToken (WMTX)?

Pogledajte WorldMobileToken stranicu Povijest cijena sada.

Što je WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WorldMobileToken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WMTX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WorldMobileToken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WorldMobileToken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WorldMobileToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WorldMobileToken (WMTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WorldMobileToken (WMTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WorldMobileToken.

Provjerite WorldMobileToken predviđanje cijene sada!

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WorldMobileToken (WMTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WMTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WorldMobileToken (WMTX)

Tražiš kako kupiti WorldMobileToken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WorldMobileToken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WorldMobileToken Resurs

Za dublje razumijevanje WorldMobileToken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena WorldMobileToken web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WorldMobileToken

Koliko WorldMobileToken (WMTX) vrijedi danas?
Cijena WMTX uživo u USD je 0.1752 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WMTX u USD?
Trenutačna cijena WMTX u USD je $ 0.1752. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WorldMobileToken?
Tržišna kapitalizacija za WMTX je $ 123.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WMTX?
Količina u optjecaju za WMTX je 702.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WMTX?
WMTX je postigao ATH cijenu od 0.9804150514795327 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WMTX?
WMTX je vidio ATL cijenu od 0.0984476599844396 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WMTX?
24-satni obujam trgovanja za WMTX je $ 280.03K USD.
Hoće li WMTX još narasti ove godine?
WMTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WMTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

