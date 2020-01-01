Common Wealth (WLTH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Common Wealth (WLTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Common Wealth (WLTH) Informacije Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Službena web stranica: http://joincommonwealth.xyz Bijela knjiga: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Kupi WLTH odmah!

Common Wealth (WLTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Common Wealth (WLTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Ukupna količina: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M Količina u optjecaju: $ 867.22M $ 867.22M $ 867.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Povijesni maksimum: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 Povijesni minimum: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Trenutna cijena: $ 0.005928 $ 0.005928 $ 0.005928 Saznajte više o cijeni Common Wealth (WLTH)

Common Wealth (WLTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Common Wealth (WLTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WLTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WLTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WLTH tokena, istražite WLTH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WLTH Jeste li zainteresirani za dodavanje Common Wealth (WLTH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WLTH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WLTH na MEXC-u odmah!

Common Wealth (WLTH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WLTH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WLTH povijest cijena odmah!

WLTH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WLTH? Naša WLTH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WLTH predviđanje cijene tokena odmah!

