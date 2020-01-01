Common Wealth (WLTH) Tokenomika

Common Wealth (WLTH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Common Wealth (WLTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Common Wealth (WLTH) Informacije

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Službena web stranica:
http://joincommonwealth.xyz
Bijela knjiga:
https://joincommonwealth.xyz/whitepaper
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Common Wealth (WLTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M
Ukupna količina:
$ 978.19M
$ 978.19M$ 978.19M
Količina u optjecaju:
$ 867.22M
$ 867.22M$ 867.22M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.93M
$ 5.93M$ 5.93M
Povijesni maksimum:
$ 0.25419
$ 0.25419$ 0.25419
Povijesni minimum:
$ 0.002104944606864166
$ 0.002104944606864166$ 0.002104944606864166
Trenutna cijena:
$ 0.005928
$ 0.005928$ 0.005928

Common Wealth (WLTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Common Wealth (WLTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WLTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WLTH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WLTH tokena, istražite WLTH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WLTH

Jeste li zainteresirani za dodavanje Common Wealth (WLTH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WLTH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Common Wealth (WLTH) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WLTH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WLTH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WLTH? Naša WLTH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.