Trenutačna cijena WLFI (WLFI) danas je $ 0.1396, s promjenom od 3.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WLFI u USD je $ 0.1396 po WLFI.

WLFI trenutačno je na #32 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.43B, s količinom u optjecaju od 24.60B WLFI. Tijekom posljednja 24 sata, WLFI trgovao je između $ 0.1297 (niska) i $ 0.1443 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.4600440080440167, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.09151658544301643.

U kratkoročnim performansama, WLFI se kretao -0.15% u posljednjem satu i -7.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 4.28M.

Informacije o tržištu WLFI (WLFI)

Poredak No.32 Tržišna kapitalizacija $ 3.43B$ 3.43B $ 3.43B Obujam (24 sata) $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.96B$ 13.96B $ 13.96B Količina u optjecaju 24.60B 24.60B 24.60B Maksimalna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Ukupna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Stopa optjecaja 24.59% Tržišni udio 0.10% Javni blockchain ETH

