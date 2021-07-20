Witch Token (WITCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Witch Token (WITCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Witch Token (WITCH) Informacije WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Službena web stranica: https://witchwitch.io/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Kupi WITCH odmah!

Witch Token (WITCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Witch Token (WITCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Povijesni maksimum: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 Povijesni minimum: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Trenutna cijena: $ 0.0569 $ 0.0569 $ 0.0569 Saznajte više o cijeni Witch Token (WITCH)

Witch Token (WITCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Witch Token (WITCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WITCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WITCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WITCH tokena, istražite WITCH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WITCH Jeste li zainteresirani za dodavanje Witch Token (WITCH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WITCH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WITCH na MEXC-u odmah!

Witch Token (WITCH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WITCH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WITCH povijest cijena odmah!

WITCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WITCH? Naša WITCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WITCH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!