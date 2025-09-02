Što je Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Witch Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Witch Token (WITCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Witch Token (WITCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Witch Token.

Witch Token (WITCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Witch Token (WITCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WITCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Witch Token (WITCH)

Tražiš kako kupiti Witch Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Witch Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WITCH u lokalnim valutama

Witch Token Resurs

Za dublje razumijevanje Witch Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Witch Token Koliko Witch Token (WITCH) vrijedi danas? Cijena WITCH uživo u USD je 0.0595 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WITCH u USD? $ 0.0595 . Provjerite Trenutačna cijena WITCH u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Witch Token? Tržišna kapitalizacija za WITCH je $ 1.62M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WITCH? Količina u optjecaju za WITCH je 27.30M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WITCH? WITCH je postigao ATH cijenu od 1.85192362 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WITCH? WITCH je vidio ATL cijenu od 0.044990485316681025 USD . Koliki je obujam trgovanja za WITCH? 24-satni obujam trgovanja za WITCH je $ 202.28K USD . Hoće li WITCH još narasti ove godine? WITCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WITCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.

