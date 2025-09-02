Više o WITCH

Witch Token Logotip

Witch Token Cijena(WITCH)

1 WITCH u USD cijena uživo:

$0.0595
+7.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Witch Token (WITCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:05:56 (UTC+8)

Witch Token (WITCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0538
24-satna najniža cijena
$ 0.0595
24-satna najviša cijena

$ 0.0538
$ 0.0595
$ 1.85192362
$ 0.044990485316681025
+8.97%

+7.01%

+4.38%

+4.38%

Witch Token (WITCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0595. Tijekom protekla 24 sata, WITCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0538 i najviše cijene $ 0.0595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WITCH je $ 1.85192362, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.044990485316681025.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WITCH se promijenio za +8.97% u posljednjih sat vremena, +7.01% u posljednjih 24 sata i +4.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Witch Token (WITCH)

No.1964

$ 1.62M
$ 202.28K
$ 5.95M
27.30M
100,000,000
100,000,000
27.29%

2021-07-20 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Witch Token je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 202.28K. Količina u optjecaju WITCH je 27.30M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.95M.

Witch Token (WITCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Witch Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.003898+7.01%
30 dana$ +0.0022+3.83%
60 dana$ -0.003-4.80%
90 dana$ -0.0107-15.25%
Witch Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WITCH od $ +0.003898 (+7.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Witch Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0022 (+3.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Witch Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WITCH od $ -0.003 (-4.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Witch Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0107 (-15.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Witch Token (WITCH)?

Pogledajte Witch Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Witch Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WITCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Witch Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Witch Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Witch Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Witch Token (WITCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Witch Token (WITCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Witch Token.

Provjerite Witch Token predviđanje cijene sada!

Witch Token (WITCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Witch Token (WITCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WITCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Witch Token (WITCH)

Tražiš kako kupiti Witch Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Witch Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WITCH u lokalnim valutama

1 Witch Token(WITCH) u VND
1,565.7425
1 Witch Token(WITCH) u AUD
A$0.09044
1 Witch Token(WITCH) u GBP
0.043435
1 Witch Token(WITCH) u EUR
0.050575
1 Witch Token(WITCH) u USD
$0.0595
1 Witch Token(WITCH) u MYR
RM0.25109
1 Witch Token(WITCH) u TRY
2.44783
1 Witch Token(WITCH) u JPY
¥8.7465
1 Witch Token(WITCH) u ARS
ARS$81.955895
1 Witch Token(WITCH) u RUB
4.793915
1 Witch Token(WITCH) u INR
5.236
1 Witch Token(WITCH) u IDR
Rp975.40968
1 Witch Token(WITCH) u KRW
82.98465
1 Witch Token(WITCH) u PHP
3.39864
1 Witch Token(WITCH) u EGP
￡E.2.887535
1 Witch Token(WITCH) u BRL
R$0.32368
1 Witch Token(WITCH) u CAD
C$0.081515
1 Witch Token(WITCH) u BDT
7.231035
1 Witch Token(WITCH) u NGN
91.117705
1 Witch Token(WITCH) u COP
$238.95557
1 Witch Token(WITCH) u ZAR
R.1.047795
1 Witch Token(WITCH) u UAH
2.461515
1 Witch Token(WITCH) u VES
Bs8.687
1 Witch Token(WITCH) u CLP
$57.715
1 Witch Token(WITCH) u PKR
Rs16.85992
1 Witch Token(WITCH) u KZT
32.023495
1 Witch Token(WITCH) u THB
฿1.92185
1 Witch Token(WITCH) u TWD
NT$1.822485
1 Witch Token(WITCH) u AED
د.إ0.218365
1 Witch Token(WITCH) u CHF
Fr0.0476
1 Witch Token(WITCH) u HKD
HK$0.463505
1 Witch Token(WITCH) u AMD
֏22.74447
1 Witch Token(WITCH) u MAD
.د.م0.53431
1 Witch Token(WITCH) u MXN
$1.109675
1 Witch Token(WITCH) u SAR
ريال0.223125
1 Witch Token(WITCH) u PLN
0.215985
1 Witch Token(WITCH) u RON
лв0.257635
1 Witch Token(WITCH) u SEK
kr0.558705
1 Witch Token(WITCH) u BGN
лв0.099365
1 Witch Token(WITCH) u HUF
Ft20.07411
1 Witch Token(WITCH) u CZK
1.240575
1 Witch Token(WITCH) u KWD
د.ك0.0181475
1 Witch Token(WITCH) u ILS
0.199325
1 Witch Token(WITCH) u AOA
Kz54.238415
1 Witch Token(WITCH) u BHD
.د.ب0.022372
1 Witch Token(WITCH) u BMD
$0.0595
1 Witch Token(WITCH) u DKK
kr0.379015
1 Witch Token(WITCH) u HNL
L1.55652
1 Witch Token(WITCH) u MUR
2.7251
1 Witch Token(WITCH) u NAD
$1.04482
1 Witch Token(WITCH) u NOK
kr0.594405
1 Witch Token(WITCH) u NZD
$0.100555
1 Witch Token(WITCH) u PAB
B/.0.0595
1 Witch Token(WITCH) u PGK
K0.251685
1 Witch Token(WITCH) u QAR
ر.ق0.21658
1 Witch Token(WITCH) u RSD
дин.5.95357

Witch Token Resurs

Za dublje razumijevanje Witch Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Witch Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Witch Token

Koliko Witch Token (WITCH) vrijedi danas?
Cijena WITCH uživo u USD je 0.0595 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WITCH u USD?
Trenutačna cijena WITCH u USD je $ 0.0595. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Witch Token?
Tržišna kapitalizacija za WITCH je $ 1.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WITCH?
Količina u optjecaju za WITCH je 27.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WITCH?
WITCH je postigao ATH cijenu od 1.85192362 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WITCH?
WITCH je vidio ATL cijenu od 0.044990485316681025 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WITCH?
24-satni obujam trgovanja za WITCH je $ 202.28K USD.
Hoće li WITCH još narasti ove godine?
WITCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WITCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Witch Token (WITCH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

