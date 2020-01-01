WINR Protocol (WINR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WINR Protocol (WINR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WINR Protocol (WINR) Informacije WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. Službena web stranica: https://winr.games/ Bijela knjiga: https://docs.winr.games/ Istraživač blokova: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E Kupi WINR odmah!

WINR Protocol (WINR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WINR Protocol (WINR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 518.15M $ 518.15M $ 518.15M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M Povijesni maksimum: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Povijesni minimum: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 Trenutna cijena: $ 0.00796 $ 0.00796 $ 0.00796 Saznajte više o cijeni WINR Protocol (WINR)

WINR Protocol (WINR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WINR Protocol (WINR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WINR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WINR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WINR tokena, istražite WINR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WINR Jeste li zainteresirani za dodavanje WINR Protocol (WINR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WINR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WINR na MEXC-u odmah!

WINR Protocol (WINR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WINR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WINR povijest cijena odmah!

WINR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WINR? Naša WINR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WINR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!