WINR Protocol Logotip

WINR Protocol Cijena(WINR)

1 WINR u USD cijena uživo:

$0.007
$0.007$0.007
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena WINR Protocol (WINR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:17:38 (UTC+8)

WINR Protocol (WINR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068
24-satna najniža cijena
$ 0.00732
$ 0.00732$ 0.00732
24-satna najviša cijena

$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068

$ 0.00732
$ 0.00732$ 0.00732

$ 0.14633127912041108
$ 0.14633127912041108$ 0.14633127912041108

$ 0.005103836506161984
$ 0.005103836506161984$ 0.005103836506161984

0.00%

0.00%

+3.09%

+3.09%

WINR Protocol (WINR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007. Tijekom protekla 24 sata, WINRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0068 i najviše cijene $ 0.00732, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINR je $ 0.14633127912041108, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005103836506161984.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WINR Protocol (WINR)

No.4902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.91K
$ 23.91K$ 23.91K

$ 6.37M
$ 6.37M$ 6.37M

0.00
0.00 0.00

910,436,702
910,436,702 910,436,702

518,150,658.64224267
518,150,658.64224267 518,150,658.64224267

0.00%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija WINR Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 23.91K. Količina u optjecaju WINR je 0.00, s ukupnom količinom od 518150658.64224267. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.37M.

WINR Protocol (WINR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WINR Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.00045+6.87%
60 dana$ +0.00052+8.02%
90 dana$ -0.00118-14.43%
WINR Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WINR od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WINR Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00045 (+6.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WINR Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WINR od $ +0.00052 (+8.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WINR Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00118 (-14.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WINR Protocol (WINR)?

Pogledajte WINR Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je WINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WINR Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WINR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WINR Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WINR Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WINR Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WINR Protocol (WINR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WINR Protocol (WINR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WINR Protocol.

Provjerite WINR Protocol predviđanje cijene sada!

WINR Protocol (WINR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WINR Protocol (WINR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WINR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WINR Protocol (WINR)

Tražiš kako kupiti WINR Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WINR Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WINR u lokalnim valutama

1 WINR Protocol(WINR) u VND
184.205
1 WINR Protocol(WINR) u AUD
A$0.01064
1 WINR Protocol(WINR) u GBP
0.00511
1 WINR Protocol(WINR) u EUR
0.00595
1 WINR Protocol(WINR) u USD
$0.007
1 WINR Protocol(WINR) u MYR
RM0.02954
1 WINR Protocol(WINR) u TRY
0.28798
1 WINR Protocol(WINR) u JPY
¥1.029
1 WINR Protocol(WINR) u ARS
ARS$9.64187
1 WINR Protocol(WINR) u RUB
0.56399
1 WINR Protocol(WINR) u INR
0.616
1 WINR Protocol(WINR) u IDR
Rp114.75408
1 WINR Protocol(WINR) u KRW
9.74925
1 WINR Protocol(WINR) u PHP
0.39991
1 WINR Protocol(WINR) u EGP
￡E.0.33971
1 WINR Protocol(WINR) u BRL
R$0.03801
1 WINR Protocol(WINR) u CAD
C$0.00959
1 WINR Protocol(WINR) u BDT
0.85071
1 WINR Protocol(WINR) u NGN
10.71973
1 WINR Protocol(WINR) u COP
$28.11242
1 WINR Protocol(WINR) u ZAR
R.0.12327
1 WINR Protocol(WINR) u UAH
0.28959
1 WINR Protocol(WINR) u VES
Bs1.022
1 WINR Protocol(WINR) u CLP
$6.79
1 WINR Protocol(WINR) u PKR
Rs1.98352
1 WINR Protocol(WINR) u KZT
3.76747
1 WINR Protocol(WINR) u THB
฿0.22617
1 WINR Protocol(WINR) u TWD
NT$0.21441
1 WINR Protocol(WINR) u AED
د.إ0.02569
1 WINR Protocol(WINR) u CHF
Fr0.0056
1 WINR Protocol(WINR) u HKD
HK$0.05453
1 WINR Protocol(WINR) u AMD
֏2.67582
1 WINR Protocol(WINR) u MAD
.د.م0.06286
1 WINR Protocol(WINR) u MXN
$0.13055
1 WINR Protocol(WINR) u SAR
ريال0.02625
1 WINR Protocol(WINR) u PLN
0.02541
1 WINR Protocol(WINR) u RON
лв0.03031
1 WINR Protocol(WINR) u SEK
kr0.06566
1 WINR Protocol(WINR) u BGN
лв0.01169
1 WINR Protocol(WINR) u HUF
Ft2.36166
1 WINR Protocol(WINR) u CZK
0.14595
1 WINR Protocol(WINR) u KWD
د.ك0.002135
1 WINR Protocol(WINR) u ILS
0.02345
1 WINR Protocol(WINR) u AOA
Kz6.38099
1 WINR Protocol(WINR) u BHD
.د.ب0.002632
1 WINR Protocol(WINR) u BMD
$0.007
1 WINR Protocol(WINR) u DKK
kr0.04459
1 WINR Protocol(WINR) u HNL
L0.18312
1 WINR Protocol(WINR) u MUR
0.3206
1 WINR Protocol(WINR) u NAD
$0.12292
1 WINR Protocol(WINR) u NOK
kr0.06993
1 WINR Protocol(WINR) u NZD
$0.01183
1 WINR Protocol(WINR) u PAB
B/.0.007
1 WINR Protocol(WINR) u PGK
K0.02961
1 WINR Protocol(WINR) u QAR
ر.ق0.02548
1 WINR Protocol(WINR) u RSD
дин.0.70035

WINR Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje WINR Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena WINR Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WINR Protocol

Koliko WINR Protocol (WINR) vrijedi danas?
Cijena WINR uživo u USD je 0.007 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WINR u USD?
Trenutačna cijena WINR u USD je $ 0.007. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WINR Protocol?
Tržišna kapitalizacija za WINR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WINR?
Količina u optjecaju za WINR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WINR?
WINR je postigao ATH cijenu od 0.14633127912041108 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WINR?
WINR je vidio ATL cijenu od 0.005103836506161984 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WINR?
24-satni obujam trgovanja za WINR je $ 23.91K USD.
Hoće li WINR još narasti ove godine?
WINR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WINR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
WINR Protocol (WINR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

