WINR Protocol (WINR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007. Tijekom protekla 24 sata, WINRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0068 i najviše cijene $ 0.00732, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINR je $ 0.14633127912041108, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005103836506161984.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu WINR Protocol (WINR)
Trenutačna tržišna kapitalizacija WINR Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 23.91K. Količina u optjecaju WINR je 0.00, s ukupnom količinom od 518150658.64224267. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.37M.
WINR Protocol (WINR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena WINR Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ +0.00045
+6.87%
60 dana
$ +0.00052
+8.02%
90 dana
$ -0.00118
-14.43%
WINR Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WINR od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
WINR Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00045 (+6.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
WINR Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WINR od $ +0.00052 (+8.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
WINR Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00118 (-14.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.
WINR Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WINR Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti WINR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o WINR Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WINR Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike WINR Protocol (WINR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WINR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
