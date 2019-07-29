WINK (WIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WINK (WIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WINK (WIN) Informacije The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Službena web stranica: https://winklink.org/ Bijela knjiga: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7

WINK (WIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WINK (WIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.95M $ 51.95M $ 51.95M Ukupna količina: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Količina u optjecaju: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 51.95M $ 51.95M $ 51.95M Povijesni maksimum: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 Povijesni minimum: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Trenutna cijena: $ 0.00005228 $ 0.00005228 $ 0.00005228 Saznajte više o cijeni WINK (WIN)

WINK (WIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WINK (WIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

WINK (WIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WIN? Naša WIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

