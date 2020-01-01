Wilder World (WILD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wilder World (WILD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wilder World (WILD) Informacije Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Službena web stranica: https://www.wilderworld.com/ Bijela knjiga: https://wiki.wilderworld.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ Kupi WILD odmah!

Wilder World (WILD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wilder World (WILD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 111.70M $ 111.70M $ 111.70M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 404.13M $ 404.13M $ 404.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 138.20M $ 138.20M $ 138.20M Povijesni maksimum: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 Povijesni minimum: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 Trenutna cijena: $ 0.2764 $ 0.2764 $ 0.2764 Saznajte više o cijeni Wilder World (WILD)

Wilder World (WILD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wilder World (WILD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WILD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WILD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WILD tokena, istražite WILD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WILD Jeste li zainteresirani za dodavanje Wilder World (WILD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WILD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WILD na MEXC-u odmah!

Wilder World (WILD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WILD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WILD povijest cijena odmah!

WILD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WILD? Naša WILD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WILD predviđanje cijene tokena odmah!

