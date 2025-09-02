Što je Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World (WILD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wilder World (WILD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WILD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Wilder World Resurs

Za dublje razumijevanje Wilder World, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wilder World Koliko Wilder World (WILD) vrijedi danas? Cijena WILD uživo u USD je 0.2067 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WILD u USD? $ 0.2067 . Provjerite Trenutačna cijena WILD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Wilder World? Tržišna kapitalizacija za WILD je $ 79.40M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WILD? Količina u optjecaju za WILD je 384.13M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WILD? WILD je postigao ATH cijenu od 7.604160676477258 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WILD? WILD je vidio ATL cijenu od 0.07481866 USD . Koliki je obujam trgovanja za WILD? 24-satni obujam trgovanja za WILD je $ 154.52K USD . Hoće li WILD još narasti ove godine? WILD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WILD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Wilder World (WILD) Važna ažuriranja industrije

