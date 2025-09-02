Više o WILD

Wilder World Logotip

Wilder World Cijena(WILD)

1 WILD u USD cijena uživo:

$0.2067
$0.2067$0.2067
-1.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wilder World (WILD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:26:23 (UTC+8)

Wilder World (WILD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2029
$ 0.2029$ 0.2029
24-satna najniža cijena
$ 0.2455
$ 0.2455$ 0.2455
24-satna najviša cijena

$ 0.2029
$ 0.2029$ 0.2029

$ 0.2455
$ 0.2455$ 0.2455

$ 7.604160676477258
$ 7.604160676477258$ 7.604160676477258

$ 0.07481866
$ 0.07481866$ 0.07481866

+0.24%

-1.24%

-39.88%

-39.88%

Wilder World (WILD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2067. Tijekom protekla 24 sata, WILDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2029 i najviše cijene $ 0.2455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WILD je $ 7.604160676477258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07481866.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WILD se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -39.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wilder World (WILD)

No.379

$ 79.40M
$ 79.40M$ 79.40M

$ 154.52K
$ 154.52K$ 154.52K

$ 103.35M
$ 103.35M$ 103.35M

384.13M
384.13M 384.13M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.82%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wilder World je $ 79.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 154.52K. Količina u optjecaju WILD je 384.13M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.35M.

Wilder World (WILD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wilder World za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002595-1.24%
30 dana$ -0.2262-52.26%
60 dana$ +0.0767+59.00%
90 dana$ +0.0027+1.32%
Wilder World promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WILD od $ -0.002595 (-1.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wilder World 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.2262 (-52.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wilder World 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WILD od $ +0.0767 (+59.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wilder World 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0027 (+1.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wilder World (WILD)?

Pogledajte Wilder World stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wilder World ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WILD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wilder World na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wilder World učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wilder World Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wilder World (WILD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wilder World (WILD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wilder World.

Provjerite Wilder World predviđanje cijene sada!

Wilder World (WILD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wilder World (WILD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WILD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wilder World (WILD)

Tražiš kako kupiti Wilder World? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wilder World na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WILD u lokalnim valutama

1 Wilder World(WILD) u VND
5,439.3105
1 Wilder World(WILD) u AUD
A$0.314184
1 Wilder World(WILD) u GBP
0.150891
1 Wilder World(WILD) u EUR
0.175695
1 Wilder World(WILD) u USD
$0.2067
1 Wilder World(WILD) u MYR
RM0.872274
1 Wilder World(WILD) u TRY
8.503638
1 Wilder World(WILD) u JPY
¥30.3849
1 Wilder World(WILD) u ARS
ARS$284.710647
1 Wilder World(WILD) u RUB
16.653819
1 Wilder World(WILD) u INR
18.206136
1 Wilder World(WILD) u IDR
Rp3,388.524048
1 Wilder World(WILD) u KRW
288.28449
1 Wilder World(WILD) u PHP
11.814972
1 Wilder World(WILD) u EGP
￡E.10.031151
1 Wilder World(WILD) u BRL
R$1.122381
1 Wilder World(WILD) u CAD
C$0.283179
1 Wilder World(WILD) u BDT
25.165725
1 Wilder World(WILD) u NGN
316.538313
1 Wilder World(WILD) u COP
$830.119602
1 Wilder World(WILD) u ZAR
R.3.635853
1 Wilder World(WILD) u UAH
8.567715
1 Wilder World(WILD) u VES
Bs30.1782
1 Wilder World(WILD) u CLP
$200.0856
1 Wilder World(WILD) u PKR
Rs58.669728
1 Wilder World(WILD) u KZT
111.487779
1 Wilder World(WILD) u THB
฿6.674343
1 Wilder World(WILD) u TWD
NT$6.333288
1 Wilder World(WILD) u AED
د.إ0.758589
1 Wilder World(WILD) u CHF
Fr0.16536
1 Wilder World(WILD) u HKD
HK$1.610193
1 Wilder World(WILD) u AMD
֏79.073085
1 Wilder World(WILD) u MAD
.د.م1.8603
1 Wilder World(WILD) u MXN
$3.854955
1 Wilder World(WILD) u SAR
ريال0.775125
1 Wilder World(WILD) u PLN
0.752388
1 Wilder World(WILD) u RON
лв0.895011
1 Wilder World(WILD) u SEK
kr1.940913
1 Wilder World(WILD) u BGN
лв0.345189
1 Wilder World(WILD) u HUF
Ft69.806724
1 Wilder World(WILD) u CZK
4.313829
1 Wilder World(WILD) u KWD
د.ك0.0630435
1 Wilder World(WILD) u ILS
0.692445
1 Wilder World(WILD) u AOA
Kz188.421519
1 Wilder World(WILD) u BHD
.د.ب0.0779259
1 Wilder World(WILD) u BMD
$0.2067
1 Wilder World(WILD) u DKK
kr1.316679
1 Wilder World(WILD) u HNL
L5.417607
1 Wilder World(WILD) u MUR
9.46686
1 Wilder World(WILD) u NAD
$3.63792
1 Wilder World(WILD) u NOK
kr2.064933
1 Wilder World(WILD) u NZD
$0.349323
1 Wilder World(WILD) u PAB
B/.0.2067
1 Wilder World(WILD) u PGK
K0.874341
1 Wilder World(WILD) u QAR
ر.ق0.754455
1 Wilder World(WILD) u RSD
дин.20.696871

Wilder World Resurs

Za dublje razumijevanje Wilder World, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Wilder World web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wilder World

Koliko Wilder World (WILD) vrijedi danas?
Cijena WILD uživo u USD je 0.2067 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WILD u USD?
Trenutačna cijena WILD u USD je $ 0.2067. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wilder World?
Tržišna kapitalizacija za WILD je $ 79.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WILD?
Količina u optjecaju za WILD je 384.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WILD?
WILD je postigao ATH cijenu od 7.604160676477258 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WILD?
WILD je vidio ATL cijenu od 0.07481866 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WILD?
24-satni obujam trgovanja za WILD je $ 154.52K USD.
Hoće li WILD još narasti ove godine?
WILD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WILD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Wilder World (WILD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

