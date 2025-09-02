Wilder World (WILD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2067. Tijekom protekla 24 sata, WILDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2029 i najviše cijene $ 0.2455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WILD je $ 7.604160676477258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07481866.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WILD se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -39.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Wilder World (WILD)
No.379
$ 79.40M
$ 79.40M$ 79.40M
$ 154.52K
$ 154.52K$ 154.52K
$ 103.35M
$ 103.35M$ 103.35M
384.13M
384.13M 384.13M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
76.82%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wilder World je $ 79.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 154.52K. Količina u optjecaju WILD je 384.13M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.35M.
Wilder World (WILD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Wilder World za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002595
-1.24%
30 dana
$ -0.2262
-52.26%
60 dana
$ +0.0767
+59.00%
90 dana
$ +0.0027
+1.32%
Wilder World promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WILD od $ -0.002595 (-1.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Wilder World 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.2262 (-52.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Wilder World 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WILD od $ +0.0767 (+59.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Wilder World 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0027 (+1.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wilder World (WILD)?
Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.
Wilder World dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wilder World ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti WILD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Wilder World na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wilder World učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Wilder World Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Wilder World (WILD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wilder World (WILD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wilder World.
Razumijevanje tokenomike Wilder World (WILD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WILD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Wilder World (WILD)
Tražiš kako kupiti Wilder World? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wilder World na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.