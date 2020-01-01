WHY (WHY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WHY (WHY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WHY (WHY) Informacije Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Službena web stranica: https://www.madphant.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9ec02756a559700d8d9e79ece56809f7bcc5dc27 Kupi WHY odmah!

WHY (WHY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WHY (WHY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M Ukupna količina: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Količina u optjecaju: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M Povijesni maksimum: $ 0.000000496 $ 0.000000496 $ 0.000000496 Povijesni minimum: $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 Trenutna cijena: $ 0.000000026 $ 0.000000026 $ 0.000000026 Saznajte više o cijeni WHY (WHY)

WHY (WHY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WHY (WHY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WHY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WHY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WHY tokena, istražite WHY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WHY Jeste li zainteresirani za dodavanje WHY (WHY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WHY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WHY na MEXC-u odmah!

WHY (WHY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WHY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WHY povijest cijena odmah!

WHY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WHY? Naša WHY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WHY predviđanje cijene tokena odmah!

