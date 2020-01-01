Whiterock (WHITE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Whiterock (WHITE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Whiterock (WHITE) Informacije WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. Službena web stranica: https://WhiteRock.fi Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Kupi WHITE odmah!

Whiterock (WHITE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Whiterock (WHITE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 294.58M $ 294.58M $ 294.58M Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 453.20M $ 453.20M $ 453.20M Povijesni maksimum: $ 0.0030843 $ 0.0030843 $ 0.0030843 Povijesni minimum: $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 Trenutna cijena: $ 0.0004532 $ 0.0004532 $ 0.0004532 Saznajte više o cijeni Whiterock (WHITE)

Whiterock (WHITE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Whiterock (WHITE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WHITE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WHITE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WHITE tokena, istražite WHITE cijenu tokena uživo!

