Windfall Token Logotip

Windfall Token Cijena(WFT)

1 WFT u USD cijena uživo:

$0.009504
$0.009504$0.009504
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Windfall Token (WFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:05:41 (UTC+8)

Windfall Token (WFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.009504
$ 0.009504$ 0.009504
24-satna najniža cijena
$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118
24-satna najviša cijena

$ 0.009504
$ 0.009504$ 0.009504

$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118

$ 1.2314770000408357
$ 1.2314770000408357$ 1.2314770000408357

$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342$ 0.002999401023458342

0.00%

0.00%

-12.00%

-12.00%

Windfall Token (WFT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009504. Tijekom protekla 24 sata, WFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.009504 i najviše cijene $ 0.0118, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WFT je $ 1.2314770000408357, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002999401023458342.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WFT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -12.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Windfall Token (WFT)

No.6814

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K

$ 950.40K
$ 950.40K$ 950.40K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Windfall Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.41K. Količina u optjecaju WFT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 950.40K.

Windfall Token (WFT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Windfall Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.003476+57.66%
60 dana$ -0.000821-7.96%
90 dana$ +0.000351+3.83%
Windfall Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WFT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Windfall Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.003476 (+57.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Windfall Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WFT od $ -0.000821 (-7.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Windfall Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000351 (+3.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Windfall Token (WFT)?

Pogledajte Windfall Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Windfall Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WFT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Windfall Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Windfall Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Windfall Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Windfall Token (WFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Windfall Token (WFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Windfall Token.

Provjerite Windfall Token predviđanje cijene sada!

Windfall Token (WFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Windfall Token (WFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Windfall Token (WFT)

Tražiš kako kupiti Windfall Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Windfall Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WFT u lokalnim valutama

1 Windfall Token(WFT) u VND
250.09776
1 Windfall Token(WFT) u AUD
A$0.01444608
1 Windfall Token(WFT) u GBP
0.00693792
1 Windfall Token(WFT) u EUR
0.0080784
1 Windfall Token(WFT) u USD
$0.009504
1 Windfall Token(WFT) u MYR
RM0.04010688
1 Windfall Token(WFT) u TRY
0.39099456
1 Windfall Token(WFT) u JPY
¥1.397088
1 Windfall Token(WFT) u ARS
ARS$13.09090464
1 Windfall Token(WFT) u RUB
0.76573728
1 Windfall Token(WFT) u INR
0.836352
1 Windfall Token(WFT) u IDR
Rp155.80325376
1 Windfall Token(WFT) u KRW
13.2552288
1 Windfall Token(WFT) u PHP
0.54286848
1 Windfall Token(WFT) u EGP
￡E.0.46122912
1 Windfall Token(WFT) u BRL
R$0.05170176
1 Windfall Token(WFT) u CAD
C$0.01302048
1 Windfall Token(WFT) u BDT
1.15502112
1 Windfall Token(WFT) u NGN
14.55433056
1 Windfall Token(WFT) u COP
$38.16863424
1 Windfall Token(WFT) u ZAR
R.0.16736544
1 Windfall Token(WFT) u UAH
0.39318048
1 Windfall Token(WFT) u VES
Bs1.387584
1 Windfall Token(WFT) u CLP
$9.21888
1 Windfall Token(WFT) u PKR
Rs2.69305344
1 Windfall Token(WFT) u KZT
5.11514784
1 Windfall Token(WFT) u THB
฿0.3069792
1 Windfall Token(WFT) u TWD
NT$0.29110752
1 Windfall Token(WFT) u AED
د.إ0.03487968
1 Windfall Token(WFT) u CHF
Fr0.0076032
1 Windfall Token(WFT) u HKD
HK$0.07403616
1 Windfall Token(WFT) u AMD
֏3.63299904
1 Windfall Token(WFT) u MAD
.د.م0.08534592
1 Windfall Token(WFT) u MXN
$0.1772496
1 Windfall Token(WFT) u SAR
ريال0.03564
1 Windfall Token(WFT) u PLN
0.03449952
1 Windfall Token(WFT) u RON
лв0.04115232
1 Windfall Token(WFT) u SEK
kr0.08924256
1 Windfall Token(WFT) u BGN
лв0.01587168
1 Windfall Token(WFT) u HUF
Ft3.20645952
1 Windfall Token(WFT) u CZK
0.1981584
1 Windfall Token(WFT) u KWD
د.ك0.00289872
1 Windfall Token(WFT) u ILS
0.0318384
1 Windfall Token(WFT) u AOA
Kz8.66356128
1 Windfall Token(WFT) u BHD
.د.ب0.003573504
1 Windfall Token(WFT) u BMD
$0.009504
1 Windfall Token(WFT) u DKK
kr0.06054048
1 Windfall Token(WFT) u HNL
L0.24862464
1 Windfall Token(WFT) u MUR
0.4352832
1 Windfall Token(WFT) u NAD
$0.16689024
1 Windfall Token(WFT) u NOK
kr0.09494496
1 Windfall Token(WFT) u NZD
$0.01606176
1 Windfall Token(WFT) u PAB
B/.0.009504
1 Windfall Token(WFT) u PGK
K0.04020192
1 Windfall Token(WFT) u QAR
ر.ق0.03459456
1 Windfall Token(WFT) u RSD
дин.0.95097024

Windfall Token Resurs

Za dublje razumijevanje Windfall Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Windfall Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Windfall Token

Koliko Windfall Token (WFT) vrijedi danas?
Cijena WFT uživo u USD je 0.009504 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WFT u USD?
Trenutačna cijena WFT u USD je $ 0.009504. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Windfall Token?
Tržišna kapitalizacija za WFT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WFT?
Količina u optjecaju za WFT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WFT?
WFT je postigao ATH cijenu od 1.2314770000408357 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WFT?
WFT je vidio ATL cijenu od 0.002999401023458342 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WFT?
24-satni obujam trgovanja za WFT je $ 54.41K USD.
Hoće li WFT još narasti ove godine?
WFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Windfall Token (WFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

