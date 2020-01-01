Wall Street Pepe (WEPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wall Street Pepe (WEPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wall Street Pepe (WEPE) Informacije Wall Street Pepe Službena web stranica: https://wallstreetpepe.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10 Kupi WEPE odmah!

Wall Street Pepe (WEPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wall Street Pepe (WEPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Ukupna količina: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Količina u optjecaju: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Povijesni maksimum: $ 0.0003455 $ 0.0003455 $ 0.0003455 Povijesni minimum: $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 Trenutna cijena: $ 0.00005786 $ 0.00005786 $ 0.00005786 Saznajte više o cijeni Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe (WEPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wall Street Pepe (WEPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WEPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WEPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WEPE tokena, istražite WEPE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WEPE Jeste li zainteresirani za dodavanje Wall Street Pepe (WEPE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WEPE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WEPE na MEXC-u odmah!

Wall Street Pepe (WEPE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WEPE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WEPE povijest cijena odmah!

WEPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WEPE? Naša WEPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WEPE predviđanje cijene tokena odmah!

