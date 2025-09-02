Wall Street Pepe (WEPE) Informacije o cijeni (USD)
Wall Street Pepe (WEPE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000574. Tijekom protekla 24 sata, WEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004 i najviše cijene $ 0.000066, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEPE je $ 0.000332653277761015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000014999825207656.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEPE se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -19.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Wall Street Pepe (WEPE)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wall Street Pepe je $ 11.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.90K. Količina u optjecaju WEPE je 200.00B, s ukupnom količinom od 200000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.48M.
Wall Street Pepe (WEPE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Wall Street Pepe za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000004576
-0.79%
30 dana
$ -0.00001526
-21.01%
60 dana
$ -0.00002089
-26.69%
90 dana
$ +0.00003335
+138.66%
Wall Street Pepe promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WEPE od $ -0.0000004576 (-0.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Wall Street Pepe 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00001526 (-21.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Wall Street Pepe 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WEPE od $ -0.00002089 (-26.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Wall Street Pepe 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00003335 (+138.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Wall Street Pepe Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Wall Street Pepe (WEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wall Street Pepe (WEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wall Street Pepe.
Razumijevanje tokenomike Wall Street Pepe (WEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
