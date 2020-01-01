Wen (WEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wen (WEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wen (WEN) Informacije A community coin to immortalize WEN culture. Službena web stranica: https://www.wenwencoin.com/ Bijela knjiga: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk Kupi WEN odmah!

Wen (WEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wen (WEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M Ukupna količina: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B Količina u optjecaju: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M Povijesni maksimum: $ 0.0005656 $ 0.0005656 $ 0.0005656 Povijesni minimum: $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 Trenutna cijena: $ 0.00003231 $ 0.00003231 $ 0.00003231 Saznajte više o cijeni Wen (WEN)

Wen (WEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wen (WEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WEN tokena, istražite WEN cijenu tokena uživo!

