WEMIX Cijena danas

Trenutačna cijena WEMIX (WEMIX) danas je € 0.2485, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WEMIX u EUR je € 0.2485 po WEMIX.

WEMIX trenutačno je na #169 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 114.88M, s količinom u optjecaju od 462.28M WEMIX. Tijekom posljednja 24 sata, WEMIX trgovao je između € 0.2473 (niska) i € 0.2549 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 21.2230209159590600142, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.1096848644.

U kratkoročnim performansama, WEMIX se kretao +0.08% u posljednjem satu i -6.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 64.90K.

Informacije o tržištu WEMIX (WEMIX)

Poredak No.169 Tržišna kapitalizacija € 114.88M€ 114.88M € 114.88M Obujam (24 sata) € 64.90K€ 64.90K € 64.90K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 146.62M€ 146.62M € 146.62M Količina u optjecaju 462.28M 462.28M 462.28M Maksimalna količina 590,000,000 590,000,000 590,000,000 Ukupna količina 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 Stopa optjecaja 78.35% Tržišni udio 0.01% Javni blockchain WEMIX

Trenutačna tržišna kapitalizacija WEMIX je € 114.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 64.90K. Količina u optjecaju WEMIX je 462.28M, s ukupnom količinom od 552473209.5478008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 146.62M.