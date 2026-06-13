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Cijena WEMIX uživo danas je 0.2485 EUR.WEMIX tržišna kapitalizacija je 114,876,043.56940282795 EUR. Pratite ažuriranja cijene WEMIX uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena WEMIX uživo danas je 0.2485 EUR.WEMIX tržišna kapitalizacija je 114,876,043.56940282795 EUR. Pratite ažuriranja cijene WEMIX uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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WEMIX Cijena(WEMIX)

1 WEMIX u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena WEMIX (WEMIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:57:45 (UTC+8)

WEMIX Cijena danas

Trenutačna cijena WEMIX (WEMIX) danas je € 0.2485, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WEMIX u EUR je € 0.2485 po WEMIX.

WEMIX trenutačno je na #169 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 114.88M, s količinom u optjecaju od 462.28M WEMIX. Tijekom posljednja 24 sata, WEMIX trgovao je između € 0.2473 (niska) i € 0.2549 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 21.2230209159590600142, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.1096848644.

U kratkoročnim performansama, WEMIX se kretao +0.08% u posljednjem satu i -6.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 64.90K.

Informacije o tržištu WEMIX (WEMIX)

No.169

€ 114.88M
€ 114.88M€ 114.88M

€ 64.90K
€ 64.90K€ 64.90K

€ 146.62M
€ 146.62M€ 146.62M

462.28M
462.28M 462.28M

590,000,000
590,000,000 590,000,000

552,473,209.5478008
552,473,209.5478008 552,473,209.5478008

78.35%

0.01%

WEMIX

Trenutačna tržišna kapitalizacija WEMIX je € 114.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 64.90K. Količina u optjecaju WEMIX je 462.28M, s ukupnom količinom od 552473209.5478008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 146.62M.

WEMIX Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.2473
€ 0.2473€ 0.2473
24-satna najniža cijena
€ 0.2549
€ 0.2549€ 0.2549
24-satna najviša cijena

€ 0.2473
€ 0.2473€ 0.2473

€ 0.2549
€ 0.2549€ 0.2549

€ 21.2230209159590600142
€ 21.2230209159590600142€ 21.2230209159590600142

€ 0.1096848644
€ 0.1096848644€ 0.1096848644

+0.08%

--

-6.13%

-6.13%

WEMIX (WEMIX) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena WEMIX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.0362-12.72%
60 dana€ +0.0054+2.22%
90 dana€ -0.0379-13.24%
WEMIX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WEMIX od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WEMIX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.0362 (-12.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WEMIX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WEMIX od € +0.0054 (+2.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WEMIX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.0379 (-13.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WEMIX (WEMIX)?

Pogledajte WEMIX stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za WEMIX

WEMIX (WEMIX) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za WEMIX u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
WEMIX (WEMIX) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena WEMIX mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu WEMIX dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za WEMIX za razdoblje 2026–2027 klikom na WEMIX Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati WEMIX u Hrvatska

Spremni započeti s WEMIX? Kupnja WEMIX je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji WEMIX. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje WEMIX (WEMIX) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i WEMIX će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti WEMIX (WEMIX) Vodič

Što možete učiniti s WEMIX

Posjedovanje WEMIX omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

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Što je WEMIX (WEMIX)

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

WEMIX Resurs

Za dublje razumijevanje WEMIX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

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Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:57:45 (UTC+8)

WEMIX (WEMIX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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WEMIX USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije WEMIX s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje WEMIX USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje WEMIX (WEMIX) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu WEMIX uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
WEMIX/USDT
€0.21371
€0.21371€0.21371
0.00%
0.00% (USDT)

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Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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