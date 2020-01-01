WELL3 (WELL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WELL3 (WELL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. Službena web stranica: http://www.wellaios.ai/ Bijela knjiga: https://docs.well3.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a

WELL3 (WELL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WELL3 (WELL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.14M Ukupna količina: $ 42.00B Količina u optjecaju: $ 4.12B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.66M Povijesni maksimum: $ 0.002769 Povijesni minimum: $ 0.000105041858058084 Trenutna cijena: $ 0.0002775

WELL3 (WELL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WELL3 (WELL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WELL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WELL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WELL tokena, istražite WELL cijenu tokena uživo!

WELL3 (WELL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WELL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WELL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WELL? Naša WELL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

