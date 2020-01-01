WeFi (WEFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WeFi (WEFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WeFi (WEFI) Informacije WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. Službena web stranica: http://wefi.xyz Bijela knjiga: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Istraživač blokova: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52 Kupi WEFI odmah!

WeFi (WEFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WeFi (WEFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 737.98K $ 737.98K $ 737.98K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Povijesni maksimum: $ 0.4733 $ 0.4733 $ 0.4733 Povijesni minimum: $ 0.017598229263554737 $ 0.017598229263554737 $ 0.017598229263554737 Trenutna cijena: $ 0.01762 $ 0.01762 $ 0.01762 Saznajte više o cijeni WeFi (WEFI)

WeFi (WEFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WeFi (WEFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WEFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WEFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WEFI tokena, istražite WEFI cijenu tokena uživo!

WeFi (WEFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WEFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WEFI povijest cijena odmah!

WEFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WEFI? Naša WEFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WEFI predviđanje cijene tokena odmah!

