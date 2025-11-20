WEED Token Cijena danas

Trenutačna cijena WEED Token (WEED) danas je $ 0.0035737, s promjenom od 3.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WEED u USD je $ 0.0035737 po WEED.

WEED Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- WEED. Tijekom posljednja 24 sata, WEED trgovao je između $ 0.0033856 (niska) i $ 0.003576 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, WEED se kretao +1.76% u posljednjem satu i -14.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.90K.

Informacije o tržištu WEED Token (WEED)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54.90K$ 54.90K $ 54.90K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija WEED Token je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.90K. Količina u optjecaju WEED je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.