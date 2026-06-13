WECO Cijena danas

Trenutačna cijena WECO (WECO) danas je $ 0.00004041, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WECO u USD je $ 0.00004041 po WECO.

WECO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,413, s količinom u optjecaju od 1.00B WECO. Tijekom posljednja 24 sata, WECO trgovao je između $ 0.00003953 (niska) i $ 0.00004042 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00024876, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002898.

U kratkoročnim performansama, WECO se kretao -0.01% u posljednjem satu i +21.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 112.95.

Informacije o tržištu WECO (WECO)

Tržišna kapitalizacija $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K Obujam (24 sata) $ 112.95$ 112.95 $ 112.95 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WECO je $ 40.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.95. Količina u optjecaju WECO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.41K.