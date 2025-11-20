WEB3D Cijena danas

Trenutačna cijena WEB3D (WEB3D) danas je $ 0.0214, s promjenom od 4.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WEB3D u USD je $ 0.0214 po WEB3D.

WEB3D trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 107.00K, s količinom u optjecaju od 5.00M WEB3D. Tijekom posljednja 24 sata, WEB3D trgovao je između $ 0.02132 (niska) i $ 0.02888 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, WEB3D se kretao -0.65% u posljednjem satu i -39.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 49.61K.

Informacije o tržištu WEB3D (WEB3D)

Tržišna kapitalizacija $ 107.00K$ 107.00K $ 107.00K Obujam (24 sata) $ 49.61K$ 49.61K $ 49.61K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Količina u optjecaju 5.00M 5.00M 5.00M Maksimalna količina 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Ukupna količina 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Javni blockchain BSC

