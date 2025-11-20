Weasy AI Cijena danas

Trenutačna cijena Weasy AI (WEASY) danas je $ 0.0000032, s promjenom od 27.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WEASY u USD je $ 0.0000032 po WEASY.

Weasy AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- WEASY. Tijekom posljednja 24 sata, WEASY trgovao je između $ 0.0000025 (niska) i $ 0.00000323 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, WEASY se kretao 0.00% u posljednjem satu i +4.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 49.50.

Informacije o tržištu Weasy AI (WEASY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 49.50$ 49.50 $ 49.50 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.20K$ 3.20K $ 3.20K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Weasy AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.50. Količina u optjecaju WEASY je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.20K.