wrapped dog (WDOG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u wrapped dog (WDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

wrapped dog (WDOG) Informacije

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

Službena web stranica:
https://wdog.fun/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump

wrapped dog (WDOG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za wrapped dog (WDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 971.40K
Ukupna količina:
$ 1000.00M
Količina u optjecaju:
$ 1000.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 971.40K
Povijesni maksimum:
$ 0.03184
Povijesni minimum:
$ 0.000345747960162156
Trenutna cijena:
$ 0.0009714
wrapped dog (WDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike wrapped dog (WDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WDOG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WDOG tokena, istražite WDOG cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.