wrapped dog (WDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u wrapped dog (WDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

wrapped dog (WDOG) Informacije Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://wdog.fun/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump Kupi WDOG odmah!

wrapped dog (WDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za wrapped dog (WDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 971.40K $ 971.40K $ 971.40K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 971.40K $ 971.40K $ 971.40K Povijesni maksimum: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 Povijesni minimum: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 Trenutna cijena: $ 0.0009714 $ 0.0009714 $ 0.0009714 Saznajte više o cijeni wrapped dog (WDOG)

wrapped dog (WDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike wrapped dog (WDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WDOG tokena, istražite WDOG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WDOG Jeste li zainteresirani za dodavanje wrapped dog (WDOG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WDOG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WDOG na MEXC-u odmah!

wrapped dog (WDOG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WDOG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WDOG povijest cijena odmah!

WDOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WDOG? Naša WDOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WDOG predviđanje cijene tokena odmah!

