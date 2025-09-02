Više o WDOG

wrapped dog Cijena(WDOG)

$0.0009736
-0.26%1D
Grafikon aktualnih cijena wrapped dog (WDOG)
wrapped dog (WDOG) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0008815
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.45%

-0.26%

-11.29%

-11.29%

wrapped dog (WDOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009736. Tijekom protekla 24 sata, WDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0008815 i najviše cijene $ 0.0010969, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WDOG je $ 0.02889444155638393, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000345747960162156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WDOG se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i -11.29% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu wrapped dog (WDOG)

$ 973.60K
100.00%

Trenutačna tržišna kapitalizacija wrapped dog je $ 973.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.96K. Količina u optjecaju WDOG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998439. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 973.60K.

wrapped dog (WDOG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena wrapped dog za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000002538-0.26%
30 dana$ -0.0000347-3.45%
60 dana$ -0.0000015-0.16%
90 dana$ +0.0003214+49.27%
wrapped dog promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WDOG od $ -0.000002538 (-0.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

wrapped dog 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000347 (-3.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

wrapped dog 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WDOG od $ -0.0000015 (-0.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

wrapped dog 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0003214 (+49.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena wrapped dog (WDOG)?

Pogledajte wrapped dog stranicu Povijest cijena sada.

Što je wrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje wrapped dog ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WDOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o wrapped dog na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje wrapped dog učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

wrapped dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će wrapped dog (WDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših wrapped dog (WDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za wrapped dog.

Provjerite wrapped dog predviđanje cijene sada!

wrapped dog (WDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike wrapped dog (WDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti wrapped dog (WDOG)

Tražiš kako kupiti wrapped dog? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti wrapped dog na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WDOG u lokalnim valutama

wrapped dog Resurs

Za dublje razumijevanje wrapped dog, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena wrapped dog web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o wrapped dog

Koliko wrapped dog (WDOG) vrijedi danas?
Cijena WDOG uživo u USD je 0.0009736 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WDOG u USD?
Trenutačna cijena WDOG u USD je $ 0.0009736. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija wrapped dog?
Tržišna kapitalizacija za WDOG je $ 973.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WDOG?
Količina u optjecaju za WDOG je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WDOG?
WDOG je postigao ATH cijenu od 0.02889444155638393 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WDOG?
WDOG je vidio ATL cijenu od 0.000345747960162156 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WDOG?
24-satni obujam trgovanja za WDOG je $ 55.96K USD.
Hoće li WDOG još narasti ove godine?
WDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
wrapped dog (WDOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

