WadzCoin Token (WCO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u WadzCoin Token (WCO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
WadzCoin Token (WCO) Informacije

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

Službena web stranica:
https://w-chain.com
Bijela knjiga:
https://w-chain.com/wadzcoin/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf

WadzCoin Token (WCO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WadzCoin Token (WCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 792.30K
$ 792.30K
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 3.00B
$ 3.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.64M
$ 2.64M
Povijesni maksimum:
$ 0.0086125
$ 0.0086125
Povijesni minimum:
--
--
Trenutna cijena:
$ 0.0002641
$ 0.0002641

WadzCoin Token (WCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike WadzCoin Token (WCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WCO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WCO tokena, istražite WCO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WCO

Jeste li zainteresirani za dodavanje WadzCoin Token (WCO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WCO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

WadzCoin Token (WCO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WCO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WCO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WCO? Naša WCO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

