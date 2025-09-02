Više o WCO

1 WCO u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena WadzCoin Token (WCO)
WadzCoin Token (WCO) Informacije o cijeni (USD)

WadzCoin Token (WCO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002061. Tijekom protekla 24 sata, WCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002001 i najviše cijene $ 0.000233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCO se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -6.10% u posljednjih 24 sata i -17.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WadzCoin Token (WCO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija WadzCoin Token je $ 618.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 93.99K. Količina u optjecaju WCO je 3.00B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.

WadzCoin Token (WCO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WadzCoin Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000013389-6.10%
30 dana$ -0.0001576-43.34%
60 dana$ -0.0001737-45.74%
90 dana$ -0.0003225-61.02%
WadzCoin Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WCO od $ -0.000013389 (-6.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WadzCoin Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001576 (-43.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WadzCoin Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WCO od $ -0.0001737 (-45.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WadzCoin Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003225 (-61.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WadzCoin Token (WCO)?

Pogledajte WadzCoin Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je WadzCoin Token (WCO)

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

WadzCoin Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WadzCoin Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WCO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WadzCoin Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WadzCoin Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WadzCoin Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WadzCoin Token (WCO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WadzCoin Token (WCO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WadzCoin Token.

Provjerite WadzCoin Token predviđanje cijene sada!

WadzCoin Token (WCO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WadzCoin Token (WCO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WCO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WadzCoin Token (WCO)

Tražiš kako kupiti WadzCoin Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WadzCoin Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WadzCoin Token Resurs

Za dublje razumijevanje WadzCoin Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena WadzCoin Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WadzCoin Token

Koliko WadzCoin Token (WCO) vrijedi danas?
Cijena WCO uživo u USD je 0.0002061 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WCO u USD?
Trenutačna cijena WCO u USD je $ 0.0002061. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WadzCoin Token?
Tržišna kapitalizacija za WCO je $ 618.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WCO?
Količina u optjecaju za WCO je 3.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WCO?
WCO je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WCO?
WCO je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za WCO?
24-satni obujam trgovanja za WCO je $ 93.99K USD.
Hoće li WCO još narasti ove godine?
WCO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WCO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
WadzCoin Token (WCO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

