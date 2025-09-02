WadzCoin Token (WCO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002061. Tijekom protekla 24 sata, WCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002001 i najviše cijene $ 0.000233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCO je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCO se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -6.10% u posljednjih 24 sata i -17.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu WadzCoin Token (WCO)
$ 618.30K
$ 93.99K
$ 2.06M
3.00B
10,000,000,000
NONE
Trenutačna tržišna kapitalizacija WadzCoin Token je $ 618.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 93.99K. Količina u optjecaju WCO je 3.00B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.
WadzCoin Token (WCO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena WadzCoin Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000013389
-6.10%
30 dana
$ -0.0001576
-43.34%
60 dana
$ -0.0001737
-45.74%
90 dana
$ -0.0003225
-61.02%
WadzCoin Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WCO od $ -0.000013389 (-6.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
WadzCoin Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001576 (-43.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
WadzCoin Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WCO od $ -0.0001737 (-45.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
WadzCoin Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003225 (-61.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient
WadzCoin Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WadzCoin Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti WCO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o WadzCoin Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WadzCoin Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.