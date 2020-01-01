Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped BTC (WBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped BTC (WBTC) Informacije Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Službena web stranica: https://wbtc.network Bijela knjiga: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Kupi WBTC odmah!

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped BTC (WBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.13B $ 14.13B $ 14.13B Ukupna količina: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Količina u optjecaju: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.13B $ 14.13B $ 14.13B Povijesni maksimum: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Povijesni minimum: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Trenutna cijena: $ 110,891.17 $ 110,891.17 $ 110,891.17 Saznajte više o cijeni Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped BTC (WBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WBTC tokena, istražite WBTC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WBTC Jeste li zainteresirani za dodavanje Wrapped BTC (WBTC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WBTC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WBTC na MEXC-u odmah!

Wrapped BTC (WBTC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WBTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WBTC povijest cijena odmah!

WBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WBTC? Naša WBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WBTC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!