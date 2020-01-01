Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wrapped BTC (WBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Wrapped BTC (WBTC) Informacije

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Službena web stranica:
https://wbtc.network
Bijela knjiga:
https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped BTC (WBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 14.13B
Ukupna količina:
$ 127.40K
Količina u optjecaju:
$ 127.40K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 14.13B
Povijesni maksimum:
$ 124,176.19
Povijesni minimum:
$ 3,330.11634888
Trenutna cijena:
$ 110,891.17
Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wrapped BTC (WBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WBTC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WBTC tokena, istražite WBTC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WBTC

Jeste li zainteresirani za dodavanje Wrapped BTC (WBTC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WBTC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Wrapped BTC (WBTC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WBTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WBTC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WBTC? Naša WBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

