Više o WBT

WBT Informacije o cijeni

WBT Bijela knjiga

WBT Službena web stranica

WBT Tokenomija

WBT Prognoza cijena

WBT Povijest

Vodič za kupnju WBT

Konverter WBT u fiducijarnu valutu

WBT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

WhiteBIT Token Logotip

WhiteBIT Token Cijena(WBT)

1 WBT u USD cijena uživo:

$41.918
$41.918$41.918
-1.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena WhiteBIT Token (WBT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:35:04 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 41.498
$ 41.498$ 41.498
24-satna najniža cijena
$ 47.88
$ 47.88$ 47.88
24-satna najviša cijena

$ 41.498
$ 41.498$ 41.498

$ 47.88
$ 47.88$ 47.88

$ 51.8832870534649
$ 51.8832870534649$ 51.8832870534649

$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005

+0.40%

-1.02%

-0.91%

-0.91%

WhiteBIT Token (WBT) cijena u stvarnom vremenu je $ 41.921. Tijekom protekla 24 sata, WBTtrgovalo je između najniže cijene $ 41.498 i najviše cijene $ 47.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBT je $ 51.8832870534649, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.9801597999500005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBT se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -0.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WhiteBIT Token (WBT)

No.3359

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

$ 16.77B
$ 16.77B$ 16.77B

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

365,557,132
365,557,132 365,557,132

0.00%

TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija WhiteBIT Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.22M. Količina u optjecaju WBT je 0.00, s ukupnom količinom od 365557132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.77B.

WhiteBIT Token (WBT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WhiteBIT Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.43197-1.02%
30 dana$ +0.045+0.10%
60 dana$ -1.822-4.17%
90 dana$ +10.503+33.42%
WhiteBIT Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WBT od $ -0.43197 (-1.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WhiteBIT Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.045 (+0.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WhiteBIT Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WBT od $ -1.822 (-4.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WhiteBIT Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +10.503 (+33.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WhiteBIT Token (WBT)?

Pogledajte WhiteBIT Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WhiteBIT Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WBT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WhiteBIT Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WhiteBIT Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WhiteBIT Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WhiteBIT Token (WBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WhiteBIT Token (WBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WhiteBIT Token.

Provjerite WhiteBIT Token predviđanje cijene sada!

WhiteBIT Token (WBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WhiteBIT Token (WBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WhiteBIT Token (WBT)

Tražiš kako kupiti WhiteBIT Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WhiteBIT Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WBT u lokalnim valutama

1 WhiteBIT Token(WBT) u VND
1,103,151.115
1 WhiteBIT Token(WBT) u AUD
A$63.71992
1 WhiteBIT Token(WBT) u GBP
30.60233
1 WhiteBIT Token(WBT) u EUR
35.63285
1 WhiteBIT Token(WBT) u USD
$41.921
1 WhiteBIT Token(WBT) u MYR
RM176.90662
1 WhiteBIT Token(WBT) u TRY
1,724.62994
1 WhiteBIT Token(WBT) u JPY
¥6,162.387
1 WhiteBIT Token(WBT) u ARS
ARS$57,742.40461
1 WhiteBIT Token(WBT) u RUB
3,377.57497
1 WhiteBIT Token(WBT) u INR
3,694.91694
1 WhiteBIT Token(WBT) u IDR
Rp687,229.39824
1 WhiteBIT Token(WBT) u KRW
58,304.56522
1 WhiteBIT Token(WBT) u PHP
2,398.71962
1 WhiteBIT Token(WBT) u EGP
￡E.2,034.42613
1 WhiteBIT Token(WBT) u BRL
R$227.63103
1 WhiteBIT Token(WBT) u CAD
C$57.43177
1 WhiteBIT Token(WBT) u BDT
5,103.88175
1 WhiteBIT Token(WBT) u NGN
64,295.91454
1 WhiteBIT Token(WBT) u COP
$169,035.95225
1 WhiteBIT Token(WBT) u ZAR
R.738.22881
1 WhiteBIT Token(WBT) u UAH
1,737.62545
1 WhiteBIT Token(WBT) u VES
Bs6,120.466
1 WhiteBIT Token(WBT) u CLP
$40,579.528
1 WhiteBIT Token(WBT) u PKR
Rs11,898.85664
1 WhiteBIT Token(WBT) u KZT
22,610.92977
1 WhiteBIT Token(WBT) u THB
฿1,352.79067
1 WhiteBIT Token(WBT) u TWD
NT$1,284.45944
1 WhiteBIT Token(WBT) u AED
د.إ153.85007
1 WhiteBIT Token(WBT) u CHF
Fr33.5368
1 WhiteBIT Token(WBT) u HKD
HK$326.56459
1 WhiteBIT Token(WBT) u AMD
֏16,036.87855
1 WhiteBIT Token(WBT) u MAD
.د.م377.289
1 WhiteBIT Token(WBT) u MXN
$782.24586
1 WhiteBIT Token(WBT) u SAR
ريال157.20375
1 WhiteBIT Token(WBT) u PLN
152.59244
1 WhiteBIT Token(WBT) u RON
лв181.51793
1 WhiteBIT Token(WBT) u SEK
kr394.47661
1 WhiteBIT Token(WBT) u BGN
лв70.00807
1 WhiteBIT Token(WBT) u HUF
Ft14,167.20195
1 WhiteBIT Token(WBT) u CZK
875.31048
1 WhiteBIT Token(WBT) u KWD
د.ك12.785905
1 WhiteBIT Token(WBT) u ILS
140.43535
1 WhiteBIT Token(WBT) u AOA
Kz38,213.92597
1 WhiteBIT Token(WBT) u BHD
.د.ب15.804217
1 WhiteBIT Token(WBT) u BMD
$41.921
1 WhiteBIT Token(WBT) u DKK
kr267.45598
1 WhiteBIT Token(WBT) u HNL
L1,098.74941
1 WhiteBIT Token(WBT) u MUR
1,919.9818
1 WhiteBIT Token(WBT) u NAD
$737.8096
1 WhiteBIT Token(WBT) u NOK
kr419.21
1 WhiteBIT Token(WBT) u NZD
$70.84649
1 WhiteBIT Token(WBT) u PAB
B/.41.921
1 WhiteBIT Token(WBT) u PGK
K177.32583
1 WhiteBIT Token(WBT) u QAR
ر.ق153.01165
1 WhiteBIT Token(WBT) u RSD
дин.4,200.06499

WhiteBIT Token Resurs

Za dublje razumijevanje WhiteBIT Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena WhiteBIT Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WhiteBIT Token

Koliko WhiteBIT Token (WBT) vrijedi danas?
Cijena WBT uživo u USD je 41.921 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WBT u USD?
Trenutačna cijena WBT u USD je $ 41.921. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WhiteBIT Token?
Tržišna kapitalizacija za WBT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WBT?
Količina u optjecaju za WBT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WBT?
WBT je postigao ATH cijenu od 51.8832870534649 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WBT?
WBT je vidio ATL cijenu od 2.9801597999500005 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WBT?
24-satni obujam trgovanja za WBT je $ 4.22M USD.
Hoće li WBT još narasti ove godine?
WBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:35:04 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

WBT u USD kalkulator

Iznos

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 41.921 USD

Trgujte WBT

WBTUSDT
$41.918
$41.918$41.918
-1.02%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine