WhiteBIT Token (WBT) cijena u stvarnom vremenu je $ 41.921. Tijekom protekla 24 sata, WBTtrgovalo je između najniže cijene $ 41.498 i najviše cijene $ 47.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBT je $ 51.8832870534649, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.9801597999500005.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBT se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -0.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu WhiteBIT Token (WBT)
No.3359
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M
$ 16.77B
$ 16.77B$ 16.77B
0.00
0.00 0.00
400,000,000
400,000,000 400,000,000
365,557,132
365,557,132 365,557,132
0.00%
TRX
Trenutačna tržišna kapitalizacija WhiteBIT Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.22M. Količina u optjecaju WBT je 0.00, s ukupnom količinom od 365557132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.77B.
WhiteBIT Token (WBT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena WhiteBIT Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.43197
-1.02%
30 dana
$ +0.045
+0.10%
60 dana
$ -1.822
-4.17%
90 dana
$ +10.503
+33.42%
WhiteBIT Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WBT od $ -0.43197 (-1.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
WhiteBIT Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.045 (+0.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
WhiteBIT Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WBT od $ -1.822 (-4.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
WhiteBIT Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +10.503 (+33.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WhiteBIT Token (WBT)?
WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.
WhiteBIT Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će WhiteBIT Token (WBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WhiteBIT Token (WBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WhiteBIT Token.
Razumijevanje tokenomike WhiteBIT Token (WBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti WhiteBIT Token (WBT)
