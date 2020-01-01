WanderCoin (WANDER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WanderCoin (WANDER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WanderCoin (WANDER) Informacije WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. Službena web stranica: https://www.wandercoin.ai/ Bijela knjiga: https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a Kupi WANDER odmah!

WanderCoin (WANDER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WanderCoin (WANDER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 693.33K $ 693.33K $ 693.33K Povijesni maksimum: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00078 $ 0.00078 $ 0.00078 Saznajte više o cijeni WanderCoin (WANDER)

WanderCoin (WANDER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WanderCoin (WANDER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WANDER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WANDER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WANDER tokena, istražite WANDER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WANDER Jeste li zainteresirani za dodavanje WanderCoin (WANDER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WANDER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WANDER na MEXC-u odmah!

WanderCoin (WANDER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WANDER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WANDER povijest cijena odmah!

WANDER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WANDER? Naša WANDER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WANDER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!