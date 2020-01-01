WanderCoin (WANDER) Tokenomika

WanderCoin (WANDER) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u WanderCoin (WANDER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

WanderCoin (WANDER) Informacije

WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform.

Službena web stranica:
https://www.wandercoin.ai/
Bijela knjiga:
https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp
Istraživač blokova:
https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a

WanderCoin (WANDER) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WanderCoin (WANDER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 888.89M
$ 888.89M$ 888.89M
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 693.33K
$ 693.33K$ 693.33K
Povijesni maksimum:
$ 0.0548
$ 0.0548$ 0.0548
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.00078
$ 0.00078$ 0.00078

WanderCoin (WANDER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike WanderCoin (WANDER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WANDER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WANDER tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WANDER tokena, istražite WANDER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WANDER

Jeste li zainteresirani za dodavanje WanderCoin (WANDER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WANDER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

WanderCoin (WANDER) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WANDER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WANDER Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WANDER? Naša WANDER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.