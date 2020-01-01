Walk Token (WALK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Walk Token (WALK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Walk Token (WALK) Informacije Blockchain reward-based Move-To-Earn service. Službena web stranica: https://superwalk.io/en Bijela knjiga: https://docs.superwalk.io/english/overview Istraživač blokova: https://scope.klaytn.com/token/0x976232eb7eb92287ff06c5d145bd0d1c033eca58

Walk Token (WALK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Walk Token (WALK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Povijesni maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Povijesni minimum: $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 Trenutna cijena: $ 0.02322 $ 0.02322 $ 0.02322 Saznajte više o cijeni Walk Token (WALK)

Walk Token (WALK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Walk Token (WALK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WALK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WALK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WALK tokena, istražite WALK cijenu tokena uživo!

Walk Token (WALK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WALK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WALK povijest cijena odmah!

WALK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WALK? Naša WALK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WALK predviđanje cijene tokena odmah!

