Walk Token Logotip

Walk Token Cijena(WALK)

1 WALK u USD cijena uživo:

$0.02248
$0.02248
-3.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Walk Token (WALK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:25:46 (UTC+8)

Walk Token (WALK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02099
$ 0.02099
24-satna najniža cijena
$ 0.02422
$ 0.02422
24-satna najviša cijena

$ 0.02099
$ 0.02099

$ 0.02422
$ 0.02422

$ 0.24990752886335088
$ 0.24990752886335088

$ 0.018814416514642204
$ 0.018814416514642204

0.00%

-3.13%

-11.40%

-11.40%

Walk Token (WALK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02248. Tijekom protekla 24 sata, WALKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02099 i najviše cijene $ 0.02422, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WALK je $ 0.24990752886335088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.018814416514642204.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WALK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.13% u posljednjih 24 sata i -11.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Walk Token (WALK)

No.7529

$ 0.00
$ 0.00

$ 35.97
$ 35.97

$ 0.00
$ 0.00

0.00
0.00

0
0

0
0

KLAY

Trenutačna tržišna kapitalizacija Walk Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 35.97. Količina u optjecaju WALK je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Walk Token (WALK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Walk Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007288-3.13%
30 dana$ -0.00329-12.77%
60 dana$ -0.00414-15.56%
90 dana$ -0.00794-26.11%
Walk Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WALK od $ -0.0007288 (-3.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Walk Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00329 (-12.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Walk Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WALK od $ -0.00414 (-15.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Walk Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00794 (-26.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Walk Token (WALK)?

Pogledajte Walk Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Walk Token (WALK)

Blockchain reward-based Move-To-Earn service.

Walk Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Walk Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WALK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Walk Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Walk Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Walk Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Walk Token (WALK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Walk Token (WALK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Walk Token.

Provjerite Walk Token predviđanje cijene sada!

Walk Token (WALK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Walk Token (WALK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WALK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Walk Token (WALK)

Tražiš kako kupiti Walk Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Walk Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WALK u lokalnim valutama

1 Walk Token(WALK) u VND
591.5612
1 Walk Token(WALK) u AUD
A$0.0341696
1 Walk Token(WALK) u GBP
0.0164104
1 Walk Token(WALK) u EUR
0.019108
1 Walk Token(WALK) u USD
$0.02248
1 Walk Token(WALK) u MYR
RM0.0948656
1 Walk Token(WALK) u TRY
0.9248272
1 Walk Token(WALK) u JPY
¥3.30456
1 Walk Token(WALK) u ARS
ARS$30.9641768
1 Walk Token(WALK) u RUB
1.8112136
1 Walk Token(WALK) u INR
1.9800384
1 Walk Token(WALK) u IDR
Rp368.5245312
1 Walk Token(WALK) u KRW
31.352856
1 Walk Token(WALK) u PHP
1.2849568
1 Walk Token(WALK) u EGP
￡E.1.0909544
1 Walk Token(WALK) u BRL
R$0.1220664
1 Walk Token(WALK) u CAD
C$0.0307976
1 Walk Token(WALK) u BDT
2.73694
1 Walk Token(WALK) u NGN
34.4256472
1 Walk Token(WALK) u COP
$90.2810288
1 Walk Token(WALK) u ZAR
R.0.3954232
1 Walk Token(WALK) u UAH
0.931796
1 Walk Token(WALK) u VES
Bs3.28208
1 Walk Token(WALK) u CLP
$21.76064
1 Walk Token(WALK) u PKR
Rs6.3807232
1 Walk Token(WALK) u KZT
12.1250376
1 Walk Token(WALK) u THB
฿0.7258792
1 Walk Token(WALK) u TWD
NT$0.6887872
1 Walk Token(WALK) u AED
د.إ0.0825016
1 Walk Token(WALK) u CHF
Fr0.017984
1 Walk Token(WALK) u HKD
HK$0.1751192
1 Walk Token(WALK) u AMD
֏8.599724
1 Walk Token(WALK) u MAD
.د.م0.20232
1 Walk Token(WALK) u MXN
$0.419252
1 Walk Token(WALK) u SAR
ريال0.0843
1 Walk Token(WALK) u PLN
0.0818272
1 Walk Token(WALK) u RON
лв0.0973384
1 Walk Token(WALK) u SEK
kr0.2110872
1 Walk Token(WALK) u BGN
лв0.0375416
1 Walk Token(WALK) u HUF
Ft7.5919456
1 Walk Token(WALK) u CZK
0.4691576
1 Walk Token(WALK) u KWD
د.ك0.0068564
1 Walk Token(WALK) u ILS
0.075308
1 Walk Token(WALK) u AOA
Kz20.4920936
1 Walk Token(WALK) u BHD
.د.ب0.00847496
1 Walk Token(WALK) u BMD
$0.02248
1 Walk Token(WALK) u DKK
kr0.1431976
1 Walk Token(WALK) u HNL
L0.5892008
1 Walk Token(WALK) u MUR
1.029584
1 Walk Token(WALK) u NAD
$0.395648
1 Walk Token(WALK) u NOK
kr0.2245752
1 Walk Token(WALK) u NZD
$0.0379912
1 Walk Token(WALK) u PAB
B/.0.02248
1 Walk Token(WALK) u PGK
K0.0950904
1 Walk Token(WALK) u QAR
ر.ق0.082052
1 Walk Token(WALK) u RSD
дин.2.2509224

Walk Token Resurs

Za dublje razumijevanje Walk Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Walk Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Walk Token

Koliko Walk Token (WALK) vrijedi danas?
Cijena WALK uživo u USD je 0.02248 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WALK u USD?
Trenutačna cijena WALK u USD je $ 0.02248. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Walk Token?
Tržišna kapitalizacija za WALK je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WALK?
Količina u optjecaju za WALK je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WALK?
WALK je postigao ATH cijenu od 0.24990752886335088 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WALK?
WALK je vidio ATL cijenu od 0.018814416514642204 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WALK?
24-satni obujam trgovanja za WALK je $ 35.97 USD.
Hoće li WALK još narasti ove godine?
WALK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WALK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:25:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

WALK u USD kalkulator

Iznos

WALK
WALK
USD
USD

1 WALK = 0.02248 USD

Trgujte WALK

WALKUSDT
$0.02248
$0.02248
-3.13%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine