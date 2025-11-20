World3 Cijena danas

Trenutačna cijena World3 (WAI) danas je $ 0.05782, s promjenom od 0.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAI u USD je $ 0.05782 po WAI.

World3 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- WAI. Tijekom posljednja 24 sata, WAI trgovao je između $ 0.05773 (niska) i $ 0.05833 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, WAI se kretao -0.07% u posljednjem satu i -3.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.19K.

Informacije o tržištu World3 (WAI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54.19K$ 54.19K $ 54.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.82M$ 57.82M $ 57.82M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

