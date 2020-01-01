WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WAGMI Games (WAGMIGAMES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Informacije WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Službena web stranica: https://www.wagmigames.com Bijela knjiga: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Kupi WAGMIGAMES odmah!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WAGMI Games (WAGMIGAMES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Ukupna količina: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Količina u optjecaju: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Povijesni maksimum: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 Povijesni minimum: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Trenutna cijena: $ 0.00000557 $ 0.00000557 $ 0.00000557 Saznajte više o cijeni WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WAGMI Games (WAGMIGAMES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WAGMIGAMES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WAGMIGAMES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WAGMIGAMES tokena, istražite WAGMIGAMES cijenu tokena uživo!

