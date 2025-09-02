Više o WAGMIGAMES

WAGMI Games Logotip

WAGMI Games Cijena(WAGMIGAMES)

1 WAGMIGAMES u USD cijena uživo:

$0.00000506
$0.00000506$0.00000506
-4.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena WAGMI Games (WAGMIGAMES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:34:28 (UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000502
$ 0.00000502$ 0.00000502
24-satna najniža cijena
$ 0.00000543
$ 0.00000543$ 0.00000543
24-satna najviša cijena

$ 0.00000502
$ 0.00000502$ 0.00000502

$ 0.00000543
$ 0.00000543$ 0.00000543

$ 0.000037006097533114
$ 0.000037006097533114$ 0.000037006097533114

$ 0.000002194837186306
$ 0.000002194837186306$ 0.000002194837186306

+0.19%

-4.16%

-14.68%

-14.68%

WAGMI Games (WAGMIGAMES) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000506. Tijekom protekla 24 sata, WAGMIGAMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000502 i najviše cijene $ 0.00000543, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAGMIGAMES je $ 0.000037006097533114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002194837186306.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAGMIGAMES se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -4.16% u posljednjih 24 sata i -14.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WAGMI Games (WAGMIGAMES)

No.1083

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

$ 95.90K
$ 95.90K$ 95.90K

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

2.20T
2.20T 2.20T

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija WAGMI Games je $ 11.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 95.90K. Količina u optjecaju WAGMIGAMES je 2.20T, s ukupnom količinom od 2200000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.13M.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena WAGMI Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000002196-4.16%
30 dana$ +0.00000015+3.05%
60 dana$ +0.00000152+42.93%
90 dana$ +0.00000053+11.69%
WAGMI Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WAGMIGAMES od $ -0.0000002196 (-4.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

WAGMI Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000015 (+3.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

WAGMI Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WAGMIGAMES od $ +0.00000152 (+42.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

WAGMI Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000053 (+11.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WAGMI Games (WAGMIGAMES)?

Pogledajte WAGMI Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WAGMIGAMES dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o WAGMI Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WAGMI Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WAGMI Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WAGMI Games (WAGMIGAMES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WAGMI Games (WAGMIGAMES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WAGMI Games.

Provjerite WAGMI Games predviđanje cijene sada!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WAGMI Games (WAGMIGAMES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAGMIGAMES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Tražiš kako kupiti WAGMI Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WAGMI Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WAGMIGAMES u lokalnim valutama

1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u VND
0.1331539
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u AUD
A$0.0000076912
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u GBP
0.0000036938
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u EUR
0.000004301
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u USD
$0.00000506
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u MYR
RM0.0000213532
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u TRY
0.0002081684
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u JPY
¥0.00074382
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u ARS
ARS$0.0069696946
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u RUB
0.0004076842
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u INR
0.0004459884
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u IDR
Rp0.0829508064
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u KRW
0.0070375492
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u PHP
0.0002895332
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u EGP
￡E.0.0002455618
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u BRL
R$0.0000274758
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u CAD
C$0.0000069322
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u BDT
0.000616055
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u NGN
0.0077607244
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u COP
$0.020403185
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u ZAR
R.0.0000891066
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u UAH
0.000209737
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u VES
Bs0.00073876
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u CLP
$0.00489808
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u PKR
Rs0.0014362304
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u KZT
0.0027292122
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u THB
฿0.0001632862
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u TWD
NT$0.0001550384
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u AED
د.إ0.0000185702
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u CHF
Fr0.000004048
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u HKD
HK$0.0000394174
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u AMD
֏0.001935703
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u MAD
.د.م0.00004554
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u MXN
$0.0000944196
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u SAR
ريال0.000018975
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u PLN
0.0000184184
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u RON
лв0.0000219098
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u SEK
kr0.0000476146
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u BGN
лв0.0000084502
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u HUF
Ft0.001710027
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u CZK
0.0001056528
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u KWD
د.ك0.0000015433
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u ILS
0.000016951
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u AOA
Kz0.0046125442
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u BHD
.د.ب0.00000190762
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u BMD
$0.00000506
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u DKK
kr0.0000322828
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u HNL
L0.0001326226
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u MUR
0.000231748
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u NAD
$0.000089056
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u NOK
kr0.0000506
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u NZD
$0.0000085514
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u PAB
B/.0.00000506
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u PGK
K0.0000214038
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u QAR
ر.ق0.000018469
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) u RSD
дин.0.0005069614

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WAGMI Games

Koliko WAGMI Games (WAGMIGAMES) vrijedi danas?
Cijena WAGMIGAMES uživo u USD je 0.00000506 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAGMIGAMES u USD?
Trenutačna cijena WAGMIGAMES u USD je $ 0.00000506. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WAGMI Games?
Tržišna kapitalizacija za WAGMIGAMES je $ 11.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAGMIGAMES?
Količina u optjecaju za WAGMIGAMES je 2.20T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAGMIGAMES?
WAGMIGAMES je postigao ATH cijenu od 0.000037006097533114 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAGMIGAMES?
WAGMIGAMES je vidio ATL cijenu od 0.000002194837186306 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAGMIGAMES?
24-satni obujam trgovanja za WAGMIGAMES je $ 95.90K USD.
Hoće li WAGMIGAMES još narasti ove godine?
WAGMIGAMES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAGMIGAMES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:34:28 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

