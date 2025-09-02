Što je WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WAGMI Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti WAGMIGAMES dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o WAGMI Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WAGMI Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

WAGMI Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WAGMI Games (WAGMIGAMES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WAGMI Games (WAGMIGAMES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WAGMI Games.

Provjerite WAGMI Games predviđanje cijene sada!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WAGMI Games (WAGMIGAMES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAGMIGAMES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Tražiš kako kupiti WAGMI Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WAGMI Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WAGMIGAMES u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

WAGMI Games Resurs

Za dublje razumijevanje WAGMI Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WAGMI Games Koliko WAGMI Games (WAGMIGAMES) vrijedi danas? Cijena WAGMIGAMES uživo u USD je 0.00000506 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WAGMIGAMES u USD? $ 0.00000506 . Provjerite Trenutačna cijena WAGMIGAMES u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija WAGMI Games? Tržišna kapitalizacija za WAGMIGAMES je $ 11.13M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WAGMIGAMES? Količina u optjecaju za WAGMIGAMES je 2.20T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAGMIGAMES? WAGMIGAMES je postigao ATH cijenu od 0.000037006097533114 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAGMIGAMES? WAGMIGAMES je vidio ATL cijenu od 0.000002194837186306 USD . Koliki je obujam trgovanja za WAGMIGAMES? 24-satni obujam trgovanja za WAGMIGAMES je $ 95.90K USD . Hoće li WAGMIGAMES još narasti ove godine? WAGMIGAMES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAGMIGAMES predviđanje cijene za detaljniju analizu.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

