Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wrapped Accumulate (WACME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Wrapped Accumulate (WACME) Informacije

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Službena web stranica:
https://accumulatenetwork.io
Bijela knjiga:
https://accumulatenetwork.io/whitepaper
Istraživač blokova:
https://explorer.accumulatenetwork.io

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped Accumulate (WACME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 225.80K
$ 225.80K
Ukupna količina:
$ 32.03M
$ 32.03M
Količina u optjecaju:
$ 32.03M
$ 32.03M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.53M
$ 3.53M
Povijesni maksimum:
$ 0.1036
$ 0.1036
Povijesni minimum:
$ 0.00000999576793482
$ 0.00000999576793482
Trenutna cijena:
$ 0.00705
$ 0.00705

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wrapped Accumulate (WACME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WACME tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WACME tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WACME tokena, istražite WACME cijenu tokena uživo!

Wrapped Accumulate (WACME) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WACME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WACME Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WACME? Naša WACME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

