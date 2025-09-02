Što je Wrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wrapped Accumulate ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Wrapped Accumulate Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped Accumulate (WACME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped Accumulate (WACME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped Accumulate.

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped Accumulate (WACME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WACME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped Accumulate Koliko Wrapped Accumulate (WACME) vrijedi danas? Cijena WACME uživo u USD je 0.007681 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena WACME u USD? $ 0.007681 . Provjerite Trenutačna cijena WACME u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped Accumulate? Tržišna kapitalizacija za WACME je $ 246.01K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za WACME? Količina u optjecaju za WACME je 32.03M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WACME? WACME je postigao ATH cijenu od 0.5910658165701004 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WACME? WACME je vidio ATL cijenu od 0.00000999576793482 USD . Koliki je obujam trgovanja za WACME? 24-satni obujam trgovanja za WACME je $ 2.37 USD . Hoće li WACME još narasti ove godine? WACME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WACME predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Wrapped Accumulate (WACME) Važna ažuriranja industrije

