Wrapped Accumulate (WACME) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007681
24-satna najniža cijena
$ 0.00771
24-satna najviša cijena
$ 0.007681
$ 0.00771
$ 0.5910658165701004
$ 0.00000999576793482
0.00%
-0.13%
+77.80%
+77.80%
Wrapped Accumulate (WACME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007681. Tijekom protekla 24 sata, WACMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007681 i najviše cijene $ 0.00771, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WACME je $ 0.5910658165701004, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000999576793482.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WACME se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +77.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Wrapped Accumulate (WACME)
No.9461
$ 246.01K
$ 2.37
$ 3.84M
32.03M
500,000,000
32,028,150.10434649
6.40%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Accumulate je $ 246.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.37. Količina u optjecaju WACME je 32.03M, s ukupnom količinom od 32028150.10434649. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.84M.
Wrapped Accumulate (WACME) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Wrapped Accumulate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001
-0.13%
30 dana
$ +0.00009
+1.18%
60 dana
$ +0.00079
+11.46%
90 dana
$ +0.003151
+69.55%
Wrapped Accumulate promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WACME od $ -0.00001 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Wrapped Accumulate 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00009 (+1.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Wrapped Accumulate 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WACME od $ +0.00079 (+11.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Wrapped Accumulate 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.003151 (+69.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wrapped Accumulate (WACME)?
The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.
Kako kupiti Wrapped Accumulate (WACME)
