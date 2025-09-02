Više o W3GG

W3GG Informacije o cijeni

W3GG Bijela knjiga

W3GG Službena web stranica

W3GG Tokenomija

W3GG Prognoza cijena

W3GG Povijest

Vodič za kupnju W3GG

Konverter W3GG u fiducijarnu valutu

W3GG Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

W3GG Logotip

W3GG Cijena(W3GG)

1 W3GG u USD cijena uživo:

$0.00976
$0.00976$0.00976
-3.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena W3GG (W3GG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:16:42 (UTC+8)

W3GG (W3GG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976
24-satna najniža cijena
$ 0.01012
$ 0.01012$ 0.01012
24-satna najviša cijena

$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976

$ 0.01012
$ 0.01012$ 0.01012

--
----

--
----

0.00%

-3.46%

-7.14%

-7.14%

W3GG (W3GG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00976. Tijekom protekla 24 sata, W3GGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00976 i najviše cijene $ 0.01012, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena W3GG je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, W3GG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.46% u posljednjih 24 sata i -7.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu W3GG (W3GG)

--
----

$ 742.36
$ 742.36$ 742.36

$ 9.76M
$ 9.76M$ 9.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija W3GG je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 742.36. Količina u optjecaju W3GG je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.76M.

W3GG (W3GG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena W3GG za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003498-3.46%
30 dana$ +0.00041+4.38%
60 dana$ +0.00109+12.57%
90 dana$ -0.00115-10.55%
W3GG promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u W3GG od $ -0.0003498 (-3.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

W3GG 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00041 (+4.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

W3GG 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u W3GG od $ +0.00109 (+12.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

W3GG 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00115 (-10.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena W3GG (W3GG)?

Pogledajte W3GG stranicu Povijest cijena sada.

Što je W3GG (W3GG)

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

W3GG dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje W3GG ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti W3GG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o W3GG na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje W3GG učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

W3GG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će W3GG (W3GG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših W3GG (W3GG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za W3GG.

Provjerite W3GG predviđanje cijene sada!

W3GG (W3GG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike W3GG (W3GG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o W3GG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti W3GG (W3GG)

Tražiš kako kupiti W3GG? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti W3GG na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

W3GG u lokalnim valutama

1 W3GG(W3GG) u VND
256.8344
1 W3GG(W3GG) u AUD
A$0.0148352
1 W3GG(W3GG) u GBP
0.0071248
1 W3GG(W3GG) u EUR
0.008296
1 W3GG(W3GG) u USD
$0.00976
1 W3GG(W3GG) u MYR
RM0.0411872
1 W3GG(W3GG) u TRY
0.4015264
1 W3GG(W3GG) u JPY
¥1.43472
1 W3GG(W3GG) u ARS
ARS$13.4435216
1 W3GG(W3GG) u RUB
0.7863632
1 W3GG(W3GG) u INR
0.85888
1 W3GG(W3GG) u IDR
Rp159.9999744
1 W3GG(W3GG) u KRW
13.59324
1 W3GG(W3GG) u PHP
0.5575888
1 W3GG(W3GG) u EGP
￡E.0.4736528
1 W3GG(W3GG) u BRL
R$0.0529968
1 W3GG(W3GG) u CAD
C$0.0133712
1 W3GG(W3GG) u BDT
1.1861328
1 W3GG(W3GG) u NGN
14.9463664
1 W3GG(W3GG) u COP
$39.1967456
1 W3GG(W3GG) u ZAR
R.0.1718736
1 W3GG(W3GG) u UAH
0.4037712
1 W3GG(W3GG) u VES
Bs1.42496
1 W3GG(W3GG) u CLP
$9.4672
1 W3GG(W3GG) u PKR
Rs2.7655936
1 W3GG(W3GG) u KZT
5.2529296
1 W3GG(W3GG) u THB
฿0.3153456
1 W3GG(W3GG) u TWD
NT$0.2989488
1 W3GG(W3GG) u AED
د.إ0.0358192
1 W3GG(W3GG) u CHF
Fr0.007808
1 W3GG(W3GG) u HKD
HK$0.0760304
1 W3GG(W3GG) u AMD
֏3.7308576
1 W3GG(W3GG) u MAD
.د.م0.0876448
1 W3GG(W3GG) u MXN
$0.182024
1 W3GG(W3GG) u SAR
ريال0.0366
1 W3GG(W3GG) u PLN
0.0354288
1 W3GG(W3GG) u RON
лв0.0422608
1 W3GG(W3GG) u SEK
kr0.0915488
1 W3GG(W3GG) u BGN
лв0.0162992
1 W3GG(W3GG) u HUF
Ft3.2928288
1 W3GG(W3GG) u CZK
0.203496
1 W3GG(W3GG) u KWD
د.ك0.0029768
1 W3GG(W3GG) u ILS
0.032696
1 W3GG(W3GG) u AOA
Kz8.8969232
1 W3GG(W3GG) u BHD
.د.ب0.00366976
1 W3GG(W3GG) u BMD
$0.00976
1 W3GG(W3GG) u DKK
kr0.0621712
1 W3GG(W3GG) u HNL
L0.2553216
1 W3GG(W3GG) u MUR
0.447008
1 W3GG(W3GG) u NAD
$0.1713856
1 W3GG(W3GG) u NOK
kr0.0975024
1 W3GG(W3GG) u NZD
$0.0164944
1 W3GG(W3GG) u PAB
B/.0.00976
1 W3GG(W3GG) u PGK
K0.0412848
1 W3GG(W3GG) u QAR
ر.ق0.0355264
1 W3GG(W3GG) u RSD
дин.0.976488

W3GG Resurs

Za dublje razumijevanje W3GG, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena W3GG web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o W3GG

Koliko W3GG (W3GG) vrijedi danas?
Cijena W3GG uživo u USD je 0.00976 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena W3GG u USD?
Trenutačna cijena W3GG u USD je $ 0.00976. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija W3GG?
Tržišna kapitalizacija za W3GG je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za W3GG?
Količina u optjecaju za W3GG je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za W3GG?
W3GG je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za W3GG?
W3GG je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za W3GG?
24-satni obujam trgovanja za W3GG je $ 742.36 USD.
Hoće li W3GG još narasti ove godine?
W3GG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte W3GG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:16:42 (UTC+8)

W3GG (W3GG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

W3GG u USD kalkulator

Iznos

W3GG
W3GG
USD
USD

1 W3GG = 0.00976 USD

Trgujte W3GG

W3GGUSDT
$0.00976
$0.00976$0.00976
-3.46%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine