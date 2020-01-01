Dasha (VVAIFU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dasha (VVAIFU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dasha (VVAIFU) Informacije vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. Službena web stranica: https://vvaifu.fun/ Bijela knjiga: https://docs.vvaifu.fun/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Kupi VVAIFU odmah!

Dasha (VVAIFU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dasha (VVAIFU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Ukupna količina: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M Količina u optjecaju: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Povijesni maksimum: $ 0.24012 $ 0.24012 $ 0.24012 Povijesni minimum: $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 Trenutna cijena: $ 0.002262 $ 0.002262 $ 0.002262 Saznajte više o cijeni Dasha (VVAIFU)

Dasha (VVAIFU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dasha (VVAIFU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VVAIFU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VVAIFU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VVAIFU tokena, istražite VVAIFU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VVAIFU Jeste li zainteresirani za dodavanje Dasha (VVAIFU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VVAIFU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VVAIFU na MEXC-u odmah!

Dasha (VVAIFU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VVAIFU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VVAIFU povijest cijena odmah!

VVAIFU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VVAIFU? Naša VVAIFU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VVAIFU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!