VulpeFi (VULPEFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VulpeFi (VULPEFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

VulpeFi (VULPEFI) Informacije VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading. Službena web stranica: https://vulpefi.com Bijela knjiga: https://docs.vulpefi.com Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x7677cFEb8caD684a1a6C9a8CB1335E680065D11e Kupi VULPEFI odmah!

VulpeFi (VULPEFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VulpeFi (VULPEFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Povijesni maksimum: $ 0.47791 $ 0.47791 $ 0.47791 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00588 $ 0.00588 $ 0.00588 Saznajte više o cijeni VulpeFi (VULPEFI)

VulpeFi (VULPEFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VulpeFi (VULPEFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VULPEFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VULPEFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VULPEFI tokena, istražite VULPEFI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VULPEFI Jeste li zainteresirani za dodavanje VulpeFi (VULPEFI) u svoj portfelj?

VulpeFi (VULPEFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VULPEFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VULPEFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VULPEFI? Naša VULPEFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

