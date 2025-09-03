Više o VULPEFI

VulpeFi Logotip

VulpeFi Cijena(VULPEFI)

1 VULPEFI u USD cijena uživo:

$0.00717
$0.00717$0.00717
+3.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VulpeFi (VULPEFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:11:30 (UTC+8)

VulpeFi (VULPEFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00655
$ 0.00655$ 0.00655
24-satna najniža cijena
$ 0.00805
$ 0.00805$ 0.00805
24-satna najviša cijena

$ 0.00655
$ 0.00655$ 0.00655

$ 0.00805
$ 0.00805$ 0.00805

--
----

--
----

+0.27%

+3.76%

-32.55%

-32.55%

VulpeFi (VULPEFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00717. Tijekom protekla 24 sata, VULPEFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00655 i najviše cijene $ 0.00805, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VULPEFI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VULPEFI se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +3.76% u posljednjih 24 sata i -32.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VulpeFi (VULPEFI)

--
----

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

--
----

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija VulpeFi je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.50K. Količina u optjecaju VULPEFI je --, s ukupnom količinom od 400000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.87M.

VulpeFi (VULPEFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VulpeFi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002598+3.76%
30 dana$ -0.03783-84.07%
60 dana$ -0.02432-77.24%
90 dana$ -0.04283-85.66%
VulpeFi promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VULPEFI od $ +0.0002598 (+3.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VulpeFi 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03783 (-84.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VulpeFi 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VULPEFI od $ -0.02432 (-77.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VulpeFi 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04283 (-85.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VulpeFi (VULPEFI)?

Pogledajte VulpeFi stranicu Povijest cijena sada.

Što je VulpeFi (VULPEFI)

VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading.

VulpeFi dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VulpeFi ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VULPEFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VulpeFi na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VulpeFi učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VulpeFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VulpeFi (VULPEFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VulpeFi (VULPEFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VulpeFi.

Provjerite VulpeFi predviđanje cijene sada!

VulpeFi (VULPEFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VulpeFi (VULPEFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VULPEFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VulpeFi (VULPEFI)

Tražiš kako kupiti VulpeFi? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VulpeFi na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VULPEFI u lokalnim valutama

VulpeFi Resurs

Za dublje razumijevanje VulpeFi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena VulpeFi web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VulpeFi

Koliko VulpeFi (VULPEFI) vrijedi danas?
Cijena VULPEFI uživo u USD je 0.00717 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VULPEFI u USD?
Trenutačna cijena VULPEFI u USD je $ 0.00717. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VulpeFi?
Tržišna kapitalizacija za VULPEFI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VULPEFI?
Količina u optjecaju za VULPEFI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VULPEFI?
VULPEFI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VULPEFI?
VULPEFI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za VULPEFI?
24-satni obujam trgovanja za VULPEFI je $ 10.50K USD.
Hoće li VULPEFI još narasti ove godine?
VULPEFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VULPEFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:11:30 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

