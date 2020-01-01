Vtrading (VTRADING) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vtrading (VTRADING), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vtrading (VTRADING) Informacije The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Službena web stranica: https://www.vtrading.com/#/ Bijela knjiga: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c Kupi VTRADING odmah!

Vtrading (VTRADING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vtrading (VTRADING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Povijesni maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Povijesni minimum: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Trenutna cijena: $ 0.00166 $ 0.00166 $ 0.00166 Saznajte više o cijeni Vtrading (VTRADING)

Vtrading (VTRADING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vtrading (VTRADING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VTRADING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VTRADING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VTRADING tokena, istražite VTRADING cijenu tokena uživo!

Vtrading (VTRADING) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VTRADING pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VTRADING povijest cijena odmah!

VTRADING Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VTRADING? Naša VTRADING stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VTRADING predviđanje cijene tokena odmah!

