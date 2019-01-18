V Systems (VSYS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u V Systems (VSYS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

V Systems (VSYS) Informacije V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Službena web stranica: https://www.v.systems/ Bijela knjiga: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.v.systems/ Kupi VSYS odmah!

V Systems (VSYS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za V Systems (VSYS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Ukupna količina: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B Količina u optjecaju: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Povijesni maksimum: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 Povijesni minimum: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Trenutna cijena: $ 0.0003215 $ 0.0003215 $ 0.0003215 Saznajte više o cijeni V Systems (VSYS)

V Systems (VSYS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike V Systems (VSYS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VSYS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VSYS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VSYS tokena, istražite VSYS cijenu tokena uživo!

V Systems (VSYS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VSYS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VSYS povijest cijena odmah!

VSYS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VSYS? Naša VSYS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VSYS predviđanje cijene tokena odmah!

