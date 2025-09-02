V Systems (VSYS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003159. Tijekom protekla 24 sata, VSYStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003138 i najviše cijene $ 0.000317, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSYS je $ 0.297542300258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0002447931117377.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSYS se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -3.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu V Systems (VSYS)
No.2087
$ 1.09M
$ 50.91K
$ 1.72M
3.44B
5,451,523,147
2019-01-18 00:00:00
$ 0.0265
VSYS
Trenutačna tržišna kapitalizacija V Systems je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.91K. Količina u optjecaju VSYS je 3.44B, s ukupnom količinom od 5451523147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.
V Systems (VSYS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena V Systems za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000981
-0.31%
30 dana
$ +0.0000436
+16.01%
60 dana
$ +0.0000335
+11.86%
90 dana
$ +0.0000558
+21.45%
V Systems promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u VSYS od $ -0.000000981 (-0.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
V Systems 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000436 (+16.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
V Systems 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VSYS od $ +0.0000335 (+11.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
V Systems 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000558 (+21.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena V Systems (VSYS)?
V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.
V Systems Predviđanje cijene (USD)
Koliko će V Systems (VSYS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših V Systems (VSYS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za V Systems.
Razumijevanje tokenomike V Systems (VSYS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VSYS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
