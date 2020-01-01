VSG (VSG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VSG (VSG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VSG (VSG) Informacije Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries. Službena web stranica: https://vsgofficial.com/ Bijela knjiga: https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 Kupi VSG odmah!

VSG (VSG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VSG (VSG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Povijesni maksimum: $ 0.00764 $ 0.00764 $ 0.00764 Povijesni minimum: $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 Trenutna cijena: $ 0.0002322 $ 0.0002322 $ 0.0002322 Saznajte više o cijeni VSG (VSG)

VSG (VSG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VSG (VSG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VSG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VSG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VSG tokena, istražite VSG cijenu tokena uživo!

