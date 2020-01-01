Veritas (VPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Veritas (VPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Veritas (VPT) Informacije Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Službena web stranica: https://veritasprotocol.com/ Bijela knjiga: https://docs.veritasprotocol.com/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Kupi VPT odmah!

Veritas (VPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Veritas (VPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.96K $ 55.96K $ 55.96K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 208.70K $ 208.70K $ 208.70K Povijesni maksimum: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 Povijesni minimum: $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 Trenutna cijena: $ 0.0002087 $ 0.0002087 $ 0.0002087 Saznajte više o cijeni Veritas (VPT)

Veritas (VPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Veritas (VPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VPT tokena, istražite VPT cijenu tokena uživo!

