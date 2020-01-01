Voxies (VOXEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Voxies (VOXEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Voxies (VOXEL) Informacije VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. Službena web stranica: https://voxies.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.voxies.io/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Kupi VOXEL odmah!

Voxies (VOXEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Voxies (VOXEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.54M $ 13.54M $ 13.54M Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 246.35M $ 246.35M $ 246.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.49M $ 16.49M $ 16.49M Povijesni maksimum: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 Povijesni minimum: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 Trenutna cijena: $ 0.05496 $ 0.05496 $ 0.05496 Saznajte više o cijeni Voxies (VOXEL)

Voxies (VOXEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Voxies (VOXEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VOXEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VOXEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VOXEL tokena, istražite VOXEL cijenu tokena uživo!

Voxies (VOXEL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VOXEL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VOXEL povijest cijena odmah!

