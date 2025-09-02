Više o VOXEL

VOXEL Informacije o cijeni

VOXEL Bijela knjiga

VOXEL Službena web stranica

VOXEL Tokenomija

VOXEL Prognoza cijena

VOXEL Povijest

Vodič za kupnju VOXEL

Konverter VOXEL u fiducijarnu valutu

VOXEL Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Voxies Logotip

Voxies Cijena(VOXEL)

1 VOXEL u USD cijena uživo:

$0.05444
$0.05444$0.05444
-2.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Voxies (VOXEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:02:49 (UTC+8)

Voxies (VOXEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05359
$ 0.05359$ 0.05359
24-satna najniža cijena
$ 0.05876
$ 0.05876$ 0.05876
24-satna najviša cijena

$ 0.05359
$ 0.05359$ 0.05359

$ 0.05876
$ 0.05876$ 0.05876

$ 4.75817201330435
$ 4.75817201330435$ 4.75817201330435

$ 0.020168643452961734
$ 0.020168643452961734$ 0.020168643452961734

+0.94%

-2.08%

+0.55%

+0.55%

Voxies (VOXEL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05444. Tijekom protekla 24 sata, VOXELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05359 i najviše cijene $ 0.05876, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOXEL je $ 4.75817201330435, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.020168643452961734.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOXEL se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -2.08% u posljednjih 24 sata i +0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Voxies (VOXEL)

No.1028

$ 13.41M
$ 13.41M$ 13.41M

$ 819.44K
$ 819.44K$ 819.44K

$ 16.33M
$ 16.33M$ 16.33M

246.35M
246.35M 246.35M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

82.11%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Voxies je $ 13.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 819.44K. Količina u optjecaju VOXEL je 246.35M, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.33M.

Voxies (VOXEL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Voxies za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0011564-2.08%
30 dana$ +0.00075+1.39%
60 dana$ +0.00435+8.68%
90 dana$ -0.00399-6.83%
Voxies promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VOXEL od $ -0.0011564 (-2.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Voxies 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00075 (+1.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Voxies 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VOXEL od $ +0.00435 (+8.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Voxies 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00399 (-6.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Voxies (VOXEL)?

Pogledajte Voxies stranicu Povijest cijena sada.

Što je Voxies (VOXEL)

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Voxies dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Voxies ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VOXEL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Voxies na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Voxies učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Voxies Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Voxies (VOXEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Voxies (VOXEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Voxies.

Provjerite Voxies predviđanje cijene sada!

Voxies (VOXEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Voxies (VOXEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VOXEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Voxies (VOXEL)

Tražiš kako kupiti Voxies? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Voxies na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VOXEL u lokalnim valutama

1 Voxies(VOXEL) u VND
1,432.5886
1 Voxies(VOXEL) u AUD
A$0.0827488
1 Voxies(VOXEL) u GBP
0.0397412
1 Voxies(VOXEL) u EUR
0.046274
1 Voxies(VOXEL) u USD
$0.05444
1 Voxies(VOXEL) u MYR
RM0.2297368
1 Voxies(VOXEL) u TRY
2.2396616
1 Voxies(VOXEL) u JPY
¥8.00268
1 Voxies(VOXEL) u ARS
ARS$74.9862004
1 Voxies(VOXEL) u RUB
4.3862308
1 Voxies(VOXEL) u INR
4.79072
1 Voxies(VOXEL) u IDR
Rp892.4588736
1 Voxies(VOXEL) u KRW
75.927468
1 Voxies(VOXEL) u PHP
3.1096128
1 Voxies(VOXEL) u EGP
￡E.2.6419732
1 Voxies(VOXEL) u BRL
R$0.2961536
1 Voxies(VOXEL) u CAD
C$0.0745828
1 Voxies(VOXEL) u BDT
6.6160932
1 Voxies(VOXEL) u NGN
83.3688716
1 Voxies(VOXEL) u COP
$218.6343064
1 Voxies(VOXEL) u ZAR
R.0.9586884
1 Voxies(VOXEL) u UAH
2.2521828
1 Voxies(VOXEL) u VES
Bs7.94824
1 Voxies(VOXEL) u CLP
$52.8068
1 Voxies(VOXEL) u PKR
Rs15.4261184
1 Voxies(VOXEL) u KZT
29.3001524
1 Voxies(VOXEL) u THB
฿1.758412
1 Voxies(VOXEL) u TWD
NT$1.6674972
1 Voxies(VOXEL) u AED
د.إ0.1997948
1 Voxies(VOXEL) u CHF
Fr0.043552
1 Voxies(VOXEL) u HKD
HK$0.4240876
1 Voxies(VOXEL) u AMD
֏20.8102344
1 Voxies(VOXEL) u MAD
.د.م0.4888712
1 Voxies(VOXEL) u MXN
$1.015306
1 Voxies(VOXEL) u SAR
ريال0.20415
1 Voxies(VOXEL) u PLN
0.1976172
1 Voxies(VOXEL) u RON
лв0.2357252
1 Voxies(VOXEL) u SEK
kr0.5111916
1 Voxies(VOXEL) u BGN
лв0.0909148
1 Voxies(VOXEL) u HUF
Ft18.3669672
1 Voxies(VOXEL) u CZK
1.135074
1 Voxies(VOXEL) u KWD
د.ك0.0166042
1 Voxies(VOXEL) u ILS
0.182374
1 Voxies(VOXEL) u AOA
Kz49.6258708
1 Voxies(VOXEL) u BHD
.د.ب0.02046944
1 Voxies(VOXEL) u BMD
$0.05444
1 Voxies(VOXEL) u DKK
kr0.3467828
1 Voxies(VOXEL) u HNL
L1.4241504
1 Voxies(VOXEL) u MUR
2.493352
1 Voxies(VOXEL) u NAD
$0.9559664
1 Voxies(VOXEL) u NOK
kr0.5438556
1 Voxies(VOXEL) u NZD
$0.0920036
1 Voxies(VOXEL) u PAB
B/.0.05444
1 Voxies(VOXEL) u PGK
K0.2302812
1 Voxies(VOXEL) u QAR
ر.ق0.1981616
1 Voxies(VOXEL) u RSD
дин.5.4472664

Voxies Resurs

Za dublje razumijevanje Voxies, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Voxies web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Voxies

Koliko Voxies (VOXEL) vrijedi danas?
Cijena VOXEL uživo u USD je 0.05444 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VOXEL u USD?
Trenutačna cijena VOXEL u USD je $ 0.05444. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Voxies?
Tržišna kapitalizacija za VOXEL je $ 13.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VOXEL?
Količina u optjecaju za VOXEL je 246.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VOXEL?
VOXEL je postigao ATH cijenu od 4.75817201330435 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VOXEL?
VOXEL je vidio ATL cijenu od 0.020168643452961734 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VOXEL?
24-satni obujam trgovanja za VOXEL je $ 819.44K USD.
Hoće li VOXEL još narasti ove godine?
VOXEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VOXEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:02:49 (UTC+8)

Voxies (VOXEL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

VOXEL u USD kalkulator

Iznos

VOXEL
VOXEL
USD
USD

1 VOXEL = 0.05444 USD

Trgujte VOXEL

VOXELUSDT
$0.05444
$0.05444$0.05444
-2.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine