Vameon (VON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vameon (VON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vameon (VON) Informacije Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay. Službena web stranica: https://vameon.com/ Bijela knjiga: https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Vameon (VON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vameon (VON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 249.41B $ 249.41B $ 249.41B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.30M $ 25.30M $ 25.30M Povijesni maksimum: $ 0.000953922 $ 0.000953922 $ 0.000953922 Povijesni minimum: $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 Trenutna cijena: $ 0.000025302 $ 0.000025302 $ 0.000025302 Saznajte više o cijeni Vameon (VON)

Vameon (VON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vameon (VON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VON tokena, istražite VON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VON Jeste li zainteresirani za dodavanje Vameon (VON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Vameon (VON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VON povijest cijena odmah!

VON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VON? Naša VON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VON predviđanje cijene tokena odmah!

