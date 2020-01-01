VentureMind AI (VNTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VentureMind AI (VNTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VentureMind AI (VNTR) Informacije VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Službena web stranica: https://www.venturemind.ai/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Kupi VNTR odmah!

VentureMind AI (VNTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VentureMind AI (VNTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 692.80K $ 692.80K $ 692.80K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 800.00K $ 800.00K $ 800.00K Povijesni maksimum: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 Povijesni minimum: $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 Trenutna cijena: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 Saznajte više o cijeni VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI (VNTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VentureMind AI (VNTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VNTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VNTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VNTR tokena, istražite VNTR cijenu tokena uživo!

